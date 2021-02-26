У Росії чоловік розстріляв автомобіль сусіда, що припаркувався на його місці (відео)

Відомо, що чоловік розчистив собі місце від снігу, але не встиг припаркуватися. На це місце поставив свою машину його сусід.

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