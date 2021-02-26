В результаті інциденту ніхто не постраждав / скріншот з відео
У Нижньому Новгороді чоловік розстріляв автомобіль сусіда, що припаркувався на його місці.
Відеозапис наслідків інциденту опублікували в мережі.
Відомо, що чоловік розчистив собі місце від снігу, але не встиг припаркуватися. На це місце поставив свою машину його сусід.
скріншот з відео
Розгніваний автолюбитель, недовго думаючи, дістав вогнепальну зброю і наскрізь прострілив чужий транспортний засіб.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
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