У селі Дема Чишмінського району (Башкирія, Росія) жінка застрягла в паркані і загинула від обмороження.
Про це повідомляє "Башкортостан 24", посилаючись на повідомлення в місцевих пабліках.
Жінка перелазила через паркан і застрягла, перекинувшись вниз головою. У такому положенні її знайшли вранці випадкові перехожі і викликали правоохоронців.
"Просто було темно, не було освітлення на вулицях, і ніхто навіть не побачив на паркані людину, що застрягла. Замерзла. Загинула", - написали в соцмережах очевидці.
Агентству "Башинформ" в прес-службі республіканського Слідчого комітету підтвердили факт загибелі жінки.
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"За фактом виявлення тіла жінки в селі Дема Чишмінського району органами СК Росії по Башкортостану проводиться дослідча перевірка. Проведено огляд місця події, призначено судово-медичну експертизу, опитуються очевидці. За попередніми даними, ознак кримінального характеру не встановлено", - прокоментували в прес-службі республіканського слідчого управління.
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