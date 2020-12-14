Жінка перелазила через паркан і застрягла, перекинувшись вниз головою.

У селі Дема Чишмінського району (Башкирія, Росія) жінка застрягла в паркані і загинула від обмороження.

Про це повідомляє "Башкортостан 24", посилаючись на повідомлення в місцевих пабліках.

Жінка перелазила через паркан і застрягла, перекинувшись вниз головою. У такому положенні її знайшли вранці випадкові перехожі і викликали правоохоронців.

"Просто було темно, не було освітлення на вулицях, і ніхто навіть не побачив на паркані людину, що застрягла. Замерзла. Загинула", - написали в соцмережах очевидці.

Агентству "Башинформ" в прес-службі республіканського Слідчого комітету підтвердили факт загибелі жінки.

Читайте такожУ Росії мати виставила сина на холодний балкон і знайшла його мертвим

"За фактом виявлення тіла жінки в селі Дема Чишмінського району органами СК Росії по Башкортостану проводиться дослідча перевірка. Проведено огляд місця події, призначено судово-медичну експертизу, опитуються очевидці. За попередніми даними, ознак кримінального характеру не встановлено", - прокоментували в прес-службі республіканського слідчого управління.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко