Російський пропагандист Володимир Соловйов впав в істерику після того, як ЗМІ опублікували фото його сина-моделі. Так званий журналіст з піною біля рота став доводити, що Данило Соловйов вчиться в Москві й він "глибоко побожний хлопець".
За словами пропагандиста, його син дійсно колись навчався в Англії, але вже кілька років навчається в московському університеті. При цьому він не сказав, в якому саме вищому навчальному закладі здобуває освіту Данило. Крім того, він люто заперечував, що його син працював з модельним агентством.
"Це ІПСОшна брехня, яку закинув київський пропагандист", - заявив з піною біля рота Соловйов.
Також він пройшовся по російських ЗМІ, які поширили фото його дітей, назвав їх "тварюками" та заявив, що вони "обслуговують інтереси укронацистів".
За його словами, ЗМІ в Росії поширили цю інформацію за "гроші укронацистів". Він пафосно заявив, що не приймає вибачень від видань, які брешуть та "відпрацьовують повістку українського ІПСО" й "є агентами укронацистів".
"Мій син молодий, гарний хлопець з модельною зовнішністю... Він ще й музикант талановитий та знімає фільми, в тому числі про православні храми. Він глибоко побожний хлопець, а зараз його цькують, як і другого мого сина", - в істериці заявив пропагандист.
Скандальні фото Данила Соловйова - що відомо
Нещодавно в ЗМІ спливла інформація про те, що 21-річний Данило Соловйов живе в Лондоні та працює моделлю. На деяких фото він позує в жіночому одязі, з манікюром і макіяжем. Відзначається, що фото, які розійшлися в мережі, зробили в рамках рекламної кампанії салону краси "Контора Владислава Лісовця".
Водночас його батько виступає проти ЛГБТ-спільноти, вимагає відправляти на фронт солдатів строкової служби, а також закликає вдарити по європейських столицях ракетами.