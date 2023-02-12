Автори публікації підкреслили, що ведуть гумористичний канал, який "часто на 100% правий".

У Twitter став вірусним пост про те, що один з повнолітніх синів російського пропагандиста Володимира Соловйова (Данило) став моделлю в Лондоні. Як відомо, Соловйов-старший закликає громадян РФ мобілізуватися і йти на фронт воювати проти України.

"Син Володимира Соловйова Данило Соловйов розповів, що поки не може укласти контракт з Міністерством оборони Росії і відправитися на захист Донбасу, оскільки у нього вже укладено контракт з лондонським модельним агентством", – написавши 10 лютого автори сторінки Думмінг Тупс (Анк-Морпорк).

На даний момент ретвіт публікації зробили близько 500 осіб, лайкнули майже 2,4 тис., а прочитали понад 124,7 тис. разів. У коментарях до твіту автори контенту підкреслили, що це гумористичний канал, який "часто на 100% правий".

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Скандальні заяви Соловйова

Як раніше повідомляв УНІАН, Соловйова дуже зачепили слова німецького канцлера Олафа Шольца про те, що захід не повинен дати Росії виграти у війні. У пориві гніву пропагандист зажадав ввести в Берлін війська.

Крім цього, в січні поплічник Кремля запропонував запускати ракети по провідних країнах НАТО з території Африки.

Хоча свого сина Соловйов на фронт не відправляє, мобілізованих росіян він закликав не боятися вмирати у війні проти України. Пропагандист заявив, що "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча".

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