У дитини діагностували мінно-вибухову травму, а також рани кистей, підборіддя, плеча, грудної клітини та черевної стінки.

У російському Омську 9-річний хлопчик знайшов у своїх іграшках дідусеву гранату Ф-1 та випадково підірвав її.

Про це пише Telegram-канал LifeShot.

Читайте такожУ Москві охоронець підклав під школу муляж гранаті, щоб отримати подякуЗазначається, що хлопчик гостював у бабусі та дідуся, розбирав свої машинки й серед них виявив снаряд.

«Допитливого школяра дуже зацікавило колечко на гранаті, і він потягнув за нього. Стався вибух. Дитину екстрено відвезли до лікарні», - йдеться в повідомленні.

У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, а також рани кистей, підборіддя, плеча, грудної клітини та черевної стінки.

Осколки Ф-1 відправили на експертизу.

На допиті пенсіонери розповіли, що дійсно серед іграшок онука була граната, але вони були впевнені, що вона навчальна. Додому боєприпас приніс дідусь ще у 2008 році, він знайшов біля смітника.

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Автор: Катерина Шварц