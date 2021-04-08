У російському Омську 9-річний хлопчик знайшов у своїх іграшках дідусеву гранату Ф-1 та випадково підірвав її.
Про це пише Telegram-канал LifeShot.
Читайте такожУ Москві охоронець підклав під школу муляж гранаті, щоб отримати подякуЗазначається, що хлопчик гостював у бабусі та дідуся, розбирав свої машинки й серед них виявив снаряд.
«Допитливого школяра дуже зацікавило колечко на гранаті, і він потягнув за нього. Стався вибух. Дитину екстрено відвезли до лікарні», - йдеться в повідомленні.
У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, а також рани кистей, підборіддя, плеча, грудної клітини та черевної стінки.
Осколки Ф-1 відправили на експертизу.
На допиті пенсіонери розповіли, що дійсно серед іграшок онука була граната, але вони були впевнені, що вона навчальна. Додому боєприпас приніс дідусь ще у 2008 році, він знайшов біля смітника.
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