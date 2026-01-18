Німецькі військові несподівано покинули Гренландію без пояснень, - Bild

Причини раптового від'їзду німецьких військових поки не оприлюднені.

Група з 15 досвідчених німецьких військовослужбовців несподівано покинула Гренландію, вилетівши зі столиці острова Нуук.

Німецьке видання Bild зафіксувало посадку групи німецьких офіцерів і солдатів на рейс авіакомпанії Icelandair. "Місія закінчилася раніше запланованого терміну, при цьому публічних заяв і офіційних роз'яснень з боку Берліна не послідувало", - акцентувало видання.

Журналісти повідомили, що наказ про повернення надійшов з Німеччини сьогодні рано вранці, у зв'язку з чим усі заплановані зустрічі та заходи були терміново скасовані.

Відео дня

"Ще напередодні глава групи Штефан Паулі говорив, що військові чекають рішення Берліна про можливі подальші кроки", - зазначило видання.

Відзначається, що причини раптового від'їзду німецьких військових поки не названі.

"За однією з версій, рішення, можливо, пов'язане із загостренням ситуації навколо Гренландії і торговими погрозами з боку президента США Дональда Трампа, проте офіційного підтвердження цьому немає", - написало видання.

Висадка німецьких військових у Гренландії

Всього два дні тому - 16 січня група з 15 досвідчених німецьких військових вилетіла до Гренландії. До цієї групи увійшли військовослужбовці військово-повітряних, військово-морських і сухопутних сил, логісти та експерти з авіаперевезень.

Передбачалося, що в Гренландії вони займуться вивченням того, де і як на острові можна провести великі навчання спільно з Данією.

Вас також можуть зацікавити новини: