В Україні понад 100 поїздів курсуватимуть за новим графіком: де дізнатися розклад

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть у ніч з 21 на 22 січня.

Із 22 січня в Україні змінюється графік руху поїздів, у тому числі приміських. За інформацією "Укрзалізниці", це дозволить "розвантажити" найбільш інтенсивні ділянки і, відповідно, скоротити затримки.

"Ми робимо це знову, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на враженій ворогом у грудні Фастівській ділянці. Крім того, маємо зміни в деяких маршрутах з міркувань безпеки", - пояснили у відомстві.

Як розповіли в "Укрзалізниці", за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть у ніч з 21 на 22 січня. З ними можна ознайомитися на сайті. При виборі конкретного поїзда радять звертати увагу на дату: має бути зазначено "дійсний з 22.01.2026".

Відео дня

"До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці", - додали в "Укрзалізниці".

Новий графік потягів: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку січня "Укрзалізниця" тимчасово відклала відкриття продажу квитків на поїзди, що курсуватимуть після 21 числа. Це пояснили необхідністю оперативного перегляду розкладу руху. За словами залізничників, вони вносили корективи до графіку потягів через ускладнений рух на нещодавно ураженій ворогом фастівській ділянці та певні зміни у маршрутах через безпекові міркування.

8 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з відправленням після 22 січня. Голова правління відомства Олександр Перцовський наголосив, що перевізник оновив графіки руху за рекордні 7 днів, тоді як у країнах Європи на це відводиться 5 місяців. Це, за його словами, дасть змогу збільшити показник вчасних прибуттів до 91%.

Вас також можуть зацікавити новини: