Росія потирає руки: Каллас відреагувала на ультиматум Трампа щодо Гренландії

Загострення відносин між Сполученими Штатами і Європою через Гренландію може відволікти союзників від основного завдання – допомогти припинити війну Росії проти України. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу із питань зовнішньої політики Кая Каллас у мережі Х.

За її словами, цей розбрат вигідний Китаю і Росія, які, зараз, "мабуть, потирають руки".

"Китай і Росія, мабуть, зараз потирають руки. Саме вони виграють від розбіжностей між союзниками", - зазначила дипломатка.

На її думку, якщо питання безпеки Гренландії справді існує, його можна вирішити в рамках НАТО, а запровадження мит "може зробити Європу та Сполучені Штати біднішими та підірвати наше спільне процвітання".

"Ми також не можемо дозволити нашій суперечці відволікти нас від нашого основного завдання – допомогти припинити війну Росії проти України", - висловилася Каллас.

Ультиматум Трампа Європі

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні президент США Дональд Трамп висунув Європі ультиматум через ситуацію навколо Гренландії. Він заявив, що Штати запроваджують додаткові мита у розмірі 10% на увесь імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через те, що вони виступили проти американської анексії острова. Нові правила вступлять в дію з 1 лютого, а з 1 червня це мито буде підвищено до 25%, наголосив очільник Білого дому.

У Європі відреагували на ультиматум Трампа щодо Гренландії. Так, президент Франції Еммануель Макрон назвав "неприйнятними" погрози запровадження додаткових мит і пообіцяв "єдину та скоординовану" відповідь Європи. Прем'єр-міністр Велиикої Британії Кір Стармер теж засудив рішення Трампа щодо тарифів, назвавши їх "абсолютно неправильними".

Стало відомо, що ЄС скликає екстрене засідання послів на тлі ситуації довкола Гренландії та мит Трампа. Вони мають зібратися у неділю, 18 січня.

