Росія вночі вдарила по Одещині: загорівся енергетичний об'єкт

Також пошкоджено виробничу будівлю та майно підприємства.

У ніч на 18 січня армія РФ атакувала ударними дронами енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області, виникла пожежа. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури. Пошкоджено виробничу будівлю, майно підприємства", - заявив посадовець.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Зараз на місці продовжують працювати відповідні служби.

Про атаку також повідомив оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації Одещини.

"В ніч на 18 січня противник знову здійснив атаку на територію Ізмаїльського району. Об’єктами нападу, як і раніше, стала критична інфраструктура", - зазначили у штабі.

У регіональному главку ДСНС додали, що, окрім виробничої будівлі, зруйновано легковий автомобіль. Для ліквідації наслідків залучалося 3 одиниці техніки та 11 рятувальників.

Одещина під ударами РФ

За даними Одеської ОВА, напередодні вночі ворог також атакував енергетичну інфраструктуру Одещини. На одному з об’єктів в Одеському регіоні було зафіксовано пошкодження, виникла пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

А днями російська армія завдала балістичного удару по інфраструктурі морського порту "Чорноморськ" в Одеській області. Віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомляв, що ракета атакувала причал порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. Поранення отримав один із членів екіпажу. Вказане судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу, ракета пошкодила три контейнери, стався витік олії.

