Данія офіційно завершує епоху F-16 після 46 років служби: кому передадуть винищувачі

Замість Fighting Falcon Данія переходить на F-35, а виведені з експлуатації винищувачі посилюють авіацію України та Аргентини.

Королівські Повітряні сили Данії офіційно завершують експлуатацію винищувачів F-16 Fighting Falcon, поставивши крапку в історії, яка тривала 46 років. Про це кілька днів тому підтвердили Збройні сили та Міністерство оборони країни, передає Zona Militar.

Водночас данські F-16 не зникають з неба остаточно: літаки продовжать службу у складі Повітряних сил України та Аргентини, куди їх передають у межах чинних домовленостей.

Від Starfighter до Fighting Falcon

Наприкінці 1970-х років Данія, як і низка європейських країн НАТО, потребувала заміни застарілих винищувачів F-104 Starfighter. Разом із Бельгією, Нідерландами та Норвегією Копенгаген долучився до "Європейської програми F-16" (EPAF), ставши одним із перших іноземних операторів нового американського легкого винищувача.

Початкове замовлення Данії включало 46 одномісних F-16A та 12 двомісних F-16B Block 1, перші з яких надійшли на озброєння 28 січня 1980 року. Згодом літаки були модернізовані до стандарту Block 10, а флот поповнився машинами Block 15, які замінили Saab Draken.

Протягом десятиліть данські F-16 неодноразово проходили модернізацію, зокрема за програмою MLU (Mid-Life Update), що дозволило суттєво продовжити термін їх служби та розширити бойові можливості.

Офіційна церемонія прощання

Завершення експлуатації F-16 у Данії офіційно відзначать 18 січня на авіабазі Скридструп. Церемонію очолить міністр оборони Троельс Лунд Поульсен. Під час заходу буде представлено винищувач F-16, який перебував на службі, та новий F-35, що символізує зміну поколінь бойової авіації.

До участі запрошені кілька поколінь військових і пілотів, які служили на Fighting Falcon та формували його історію в Данії.

Нова сторінка для F-16

Хоча Данія, слідом за Нідерландами та Норвегією, вивела F-16 зі свого бойового складу, ці літаки продовжують службу за кордоном. На початку грудня Аргентина отримала перші шість із 24 винищувачів F-16A/B MLU, поставки яких мають завершитися до кінця 2028 року.

Україна, своєю чергою, вже активно застосовує передані Данією F-16 у бойових місіях – від протиповітряної оборони до ударних операцій і вогневої підтримки. За наявною інформацією, Данія вже передала Україні 12 із 19 обіцяних літаків.

Як повідомляв УНІАН, українським льотчикам довелося створювати власні тактичні підходи до застосування винищувача F-16, оскільки західна підготовка не відповідала реаліям війни проти Росії. Про це у відеоінтерв'ю для YouTube-каналу Повітряних сил ЗСУ розповів один з перших українських пілотів F-16, ім’я якого не розголошується.

Україна вже офіційно отримала 44 із 87 винищувачів F-16, які пообіцяли передати європейські країни. Перші екіпажі для американських літаків проходили підготовку в Румунії, де коаліція країн НАТО, зокрема США, навчала українських пілотів, техніків та інший персонал обслуговувати й експлуатувати ці машини.

