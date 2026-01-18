ЄС скликає екстрене засідання послів на тлі ситуації довкола Гренландії та мит Трампа, - Reuters

Засідання скликав Кіпр, який зараз головує в Євросоюз.

У неділю, 18 січня 2026 року, посли 27 країн Європейського Союзу зберуться на екстрену зустріч.

Про це повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що засідання скликали на тлі погроз президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа підвищувати мита на європейські товари, доки Вашингтон не купить Гренландію.

"Кіпр, який головує в ЄС протягом шести місяців, в суботу ввечері повідомив, що скликав засідання на неділю. Дипломати ЄС заявили, що засідання розпочнеться о 17:00 (18:00 за Києвом, – ред.)", – йдеться в повідомленні.

Ситуація довкола Гренландії: останні новини

Посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер звинуватив Європу у надто бурхливій реакції на бажання президента США Дональда Трампа придбати Гренландію. За його словами, анексія острова – це "питання між Сполученими Штатами, Данією і Гренландією".

Пізніше Трамп заявив, що США запроваджують додаткові мита на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії, які виступили проти його планів купити Гренландію.

У Європі пообіцяли дати скоординовану відповідь на це рішення. Водночас Еммануель Макрон заявив, що "Франція віддана суверенітету та незалежності народів у Європі та інших країнах".

