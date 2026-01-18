Європа посилює тиск на 'тіньовий флот' Росії та її союзників, – ISW

В останні місяці десятки танкерів тіньового флоту біля Венесуели перейшли на використання прапорів РФ.

Європейські країни посилили тиск на проти нафтових танкерів, пов'язаних із тіньовими флотами Росії та її союзників. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Відтак 16 січня агентство Bloomberg повідомило, що незареєстрований нафтовий танкер, який називав себе Arcusat, розвернувся з курсу між Данією та Швецією у бік німецьких вод, щоб плисти на північ до арктичного узбережжя Росії.

Провідні судноплавні організації не знайшли судна, пов'язаного з заявленою реєстраційною ідентифікацією танкера. Arcusat плавав під різними прапорами, включаючи прапори Танзанії та Камеруну. Німецька федеральна поліція нещодавно відмовила цьому танкеру у вході в німецькі територіальні води. І це першим випадком, коли європейська країна відмовила танкеру тіньового флоту у вході у свої територіальні води.

Крім того, Німеччина відмовила ще кільком російським суднам у проході через її територіальні води. А вже 17 січня Італія затримала судно під прапором Тувалу, яке незаконно перевозило 33 000 тонн російського чорного металу після того, як воно вийшло з російських територіальних вод у Чорному морі.

Видання "Мілітарний" відзначає, що йдеться про турецький суховантаж Hizer Reis. З відкритих даних відомо, що воно зупинялося в порту Новоросійська з 13 по 16 листопада, а служби моніторингу вказали, що судно часто курсувало між турецькими та російськими портами.

"Європейські країни, здається, все більше посилюють тиск на судна, пов'язані з Росією та її союзниками, чиї тіньові флоти часто переплітаються. Десятки танкерів тіньового флоту біля узбережжя Венесуели перейшли на використання російських прапорів протягом останніх місяців, а багато суден тіньового флоту, пов'язаних з Росією, підпадають під санкції за перевезення вантажів на підтримку іранського режиму", – зазначили аналітики.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що близько 20% тіньового флоту РФ було зупинено завдяки тиску. Водночас українська розвідка зазначає, що Росія намагається поновити ці втрати, залучаючи нові судна.

Тим часом The Times повідомляє, що Британія може знайти підстави для затримки сотень російських суден тіньового флоту. Зазначається, що йдеться про проведення рейдів, в яких можуть взяти участь Королівський флот Великої Британії, Королівські повітряні сили, спеціальні сили та союзники по НАТО.

