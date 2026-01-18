Вся енергосистема України зараз тримається на трьох електростанціях, - нардеп

Якщо росіянам вдасться заблокувати роботу цих електростанцій, ситуація зі світлом стане незрівнянно гіршою, ніж зараз.

Нині робота української енергосистеми тримається майже повністю на трьох АЕС - Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій. Про це в етері КИЇВ24 розповіла нардеп Вікторія Войціцька, яка є секретарем Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

"Якщо одночасно будуть виведені всі три АЕС з нашої енергомережі, якщо будуть влучання, я в це, правда, не вірю, тому що це малоймовірно. От тоді десь можуть бути певні проблеми", - сказала вона.

Разом з тим вона зауважила, що за підтримки західних партнерів Україна сформувала стратегічний запас обладнання. Тож навіть якщо росіяни зможуть відключити від єдиної енергосистеми одну чи дві АЕС, повернути їх до роботи можна буде значно швидше, аніж якби це сталося в попередні роки, додала нардеп.

Ситуація в енергосистемі України

Як писав УНІАН, за даними ГУР, Росія розглядає можливість атак на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій, щоб змусити Україну погодитися на неприйнятні умови припинення війни. Знищення або виведення з ладу цих об’єктів має на меті від’єднати енергоблоки АЕС від об’єднаної енергосистеми, що призведе до масштабних відключень світла і тепла для цивільного населення.

Повідомляється, що станом на середину січня РФ провела розвідку щонайменше 10 таких об’єктів у 9 областях України. У ГУР наголошують, що подібні плани свідчать про геноцидний характер війни та спрямовані також на залякування західних країн з метою зменшення їхньої підтримки України.

