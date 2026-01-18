Кремлівські 'черниці-шпигунки' пробрались до Швеції, - The Telegraph

Шведська церква застерегла парафіян від співпраці з білоруським монастирем, пов’язаним із Кремлем та військовою розвідкою РФ.

Одягнені в білі хустки та з хрестами в руках, черниці монастиря Святої Єлизавети з Білорусі напередодні Різдва безперешкодно продавали вироби ручної роботи у шведських церквах. Зокрема, вони отримали дозвіл встановити стіл у храмі в Тебю – заможному передмісті Стокгольма.

Втім, як з’ясувалося згодом, за зовнішньою "благочестивістю" ховалася зовсім інша діяльність, пише The Telegraph.

Зв’язки з ГРУ і підтримка війни проти України

Шведська церква офіційно попередила, що кошти збирали представниці монастиря, який:

відкрито підтримує російське вторгнення в Україну;

має тісні зв’язки з ГРУ – російською військовою розвідкою;

використовує доходи для "підтримки російського націоналізму та агресії".

"Монастир стверджує, що виручені кошти йдуть на благодійність. Це брехня… Церква Швеції радить не підтримувати їхню діяльність будь-яким чином", – йдеться у заяві.

"Z-черниці" та пропаганда війни

Черниці монастиря Святої Єлизавети відомі як так звані "Z-черниці" – через публічну демонстрацію символу "Z" після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Їх фотографували на тимчасово окупованих територіях України у бронежилетах поруч із російськими військовими, а також під час заходів з "підвищення бойового духу" солдатів РФ.

Духовний керівник монастиря протоієрей Андрій Лемешонок раніше називав своїх черниць "бойовою одиницею".

Реакція Швеції та позиція настоятеля

Настоятель церкви в Тебю Міхаель Оєрмо визнав, що не усвідомлював масштабу проблеми, коли запрошував черниць: "Те, що я зрозумів цього разу, – це те, що їх можна використовувати як пропаганду. Раніше я не робив такого висновку".

Водночас він заперечив звинувачення у фінансуванні війни:

"Невелика кількість людей купила кілька дрібничок, які не можуть фінансувати війну, абсолютно ні".

Ширша картина: церкви як інструмент гібридної війни

У Церкві Швеції вважають інцидент із "черницями-шпигунками" лише частиною ширшої проблеми. Керівниця кризового планування Церкви Швеції Крістіна Сміт заявила, що Росія системно намагається отримувати доступ до церковних будівель, розміщувати священнослужителів поблизу військових баз та аеропортів та створювати ілюзію підтримки Кремля у країнах НАТО.

"Повномасштабне вторгнення 2022 року стало грубим пробудженням для багатьох шведів", – зазначила вона.

Монастир Святої Єлизавети заперечує підтримку війни та заявляє, що працює виключно задля допомоги нужденним. Водночас на запит газети The Telegraph оперативної відповіді монастир не надав.

Православна церква біля стратегічного аеропорту

Окреме занепокоєння викликає православна церква, збудована у Вестеросі лише за 300 метрів від стратегічного аеропорту Стокгольм-Вестерос – так званого "резервного" летовища на випадок кризи або війни.

Шведські спецслужби вважають, що об’єкт може використовуватися для спостереження за інфраструктурою.

"Ми підозрюємо, що ця церква є плацдармом, який використовується для збору інформації проти Швеції", – заявила представниця міської ради Елеонора Лундквіст.

Пропаганда у церкві - останні новини

Раніше Павло Лисянський, доктор філософії з політичних наук, директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки, заявив, що Російська православна церква - невід'ємна частина гібридної стратегії та гібридної війни РФ проти України. Священики активно залучаються до військової агресії проти України - освячують зброю, беруть участь у бойових діях.

Зокрема, кремлівський диктатор Володимир Путін у ніч на 7 січня, коли в РФ офіційно зустрічають Різдво, був у церкві, де поспілкувався з військовими та їхніми сім'ями. Там він заявив, що російські солдати виконують "святу місію Господа".

