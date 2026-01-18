У Харкові росіяни вдарили 'Шахедом' по приватному будинку: перші подробиці

Внаслідок атаки РФ загинула жінка.

В ніч проти неділі, 18 січня, російські окупаційні війська атакували Харків ударним дроном типу "Шахед". Безпілотник влучив у приватний будинок у Холодногірському районі міста.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, на місці удару спалахнула пожежа. Є інформація про одну загиблу людину, внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов зазначив, що загинула 20-річна жінка. Він також інформував, що під завалами можуть перебувати люди.

Згодом Синєгубов повідомив про ще одну постраждалу. Їй надають необхідну допомогу медики. Крім того, 41-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Ввечері 17 січня окупаційні війська РФ обстріляли Запорізьку область. Через атаку було знеструмлено місто Вільнянськ. Загалом у Вільнянській громаді знеструмлено понад 15 тисяч абонентів, розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також під ворожим ударом опинилося передмістя Сум. Постраждали четверо людей, зокрема 7-річний хлопчик. Місцева влада повідомила, що певна кількість абонентів залишилася без світла й газу.

