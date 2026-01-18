РФ намагається створити 'буферну зону' на одному з напрямків, - ЗСУ

Українські десантники зривають спроби окупантів закріпитися в Харківській і Сумській областях.

Російські окупаційні війська посилюють тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку та намагаються створити так звану "буферну зону" в Харківській і Сумській областях. Втім, українські захисники знають плани противника та ефективно їм протидіють.

Про це повідомив речник Восьмого корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України Вадим Карп’як в етері телеканалу "Ми - Україна".

За його словами, ключове завдання українських підрозділів - не допустити реалізації цих задумів ворога.

"Наше завдання зараз - не дати їм створити оцю "буферну зону"", - наголосив Карп’як.

Військовий зазначив, що напередодні малі піхотні групи армії РФ атакували українські позиції в напрямку Миропілля Сумської області, однак зазнали втрат і були змушені відступити.

Крім того, за словами Карп’яка, окупанти намагаються використовувати газову трубу, щоб приховано наблизитися до лінії бойового зіткнення. Проте ці спроби також завершуються провалом.

Минулого тижня за пів години противник втратив 18 військовослужбовців, які намагалися висаджуватися через цю трубу. Точка виходу перебуває під повним контролем українських захисників, додав він.

Як повідомляв УНІАН, українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському та Покровському напрямках.

Водночас речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповідав, що окупанти почали перекидати десантників на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки, щоб підтримати темп наступальних дій.

DeepState стверджує, що Сили оборони відступили в Гуляйполі. Тепер бої за місто йдуть у західній частині. Аналітики зазначили, що лінії бойового зіткнення тут як такої немає, адже динаміка боїв насичена постійною інфільтрацією піхоти ворога.

