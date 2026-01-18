'Не провокуйте татка': Дмитрієв висміяв Європу через ультиматум Трампа

Він заявив, що нові мита США дорівнюють "1% за кожного солдата, відправленого до Гренландії".

Спеціальний посланець Кремля Кирило Дмитрієв з насмішкою звернувся до Європи після заяви президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит проти восьми європейських країн через суперечку навколо Гренландії. Відповідний допис він опублікував на платформі Х.

Представник РФ відповів на публікацію у мережі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка попередила, що тарифна війна може спричинити "небезпечну низхідну спіраль".

Дмитрієв написав, що нові мита США дорівнюють "1% за кожного солдата, відправленого до Гренландії", при цьому згадавши, як генсек НАТО Марк Рютте назвав Трампа "татком".

"Шановна Урсуло "Пфайзер" фон дер Ляєн, не провокуйте "татуся"! Заберіть 13 солдатів, відправлених до Гренландії. Ви можете отримати додатковий 1% тарифу за кожного відправленого солдата", - йдеться у дописі російського посланця.

Ультиматум Трампа Європі

Як повідомляв раніше УНІАН, 17 січня президент США Дональд Трамп висунув Європі ультиматум через ситуацію навколо Гренландії. Він анонсував додаткові мита у розмірі 10% на увесь імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через те, що ці країни виступили проти американської анексії острова. Нові правила мають набути чинності з 1 лютого.

У Європі відреагували на ультиматум. Президент Франції Еммануель Макрон назвав погрози президента США про запровадження мит "неприйнятними" і пообіцяв "єдину та скоординовану" відповідь Європи, а прем'єр-міністр Велиикої Британії Кір Стармер засудив рішення Трампа, назвавши тарифи "абсолютно неправильними".

Також відреагувала на ультиматум Трампа щодо Гренландії і верховна представниця Євросоюзу із питань зовнішньої політики Кая Каллас. Вона зауважила, що цей розбрат вигідний Китаю і Росії, і висловила думку, що загострення відносин між США і Європою через Гренландію може відволікти союзників від основного завдання – допомогти припинити війну РФ проти України.

