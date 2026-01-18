Туалетний колапс: найдорожчий авіаносець США 'тоне' у побутових проблемах

Найдорожчий авіаносець світу не може позбутися проблеми, яку ВМС США вже переживали раніше.

Найновіший атомний суперавіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78), який вважається найдорожчим і найтехнологічнішим бойовим кораблем у світі, продовжує стикатися з несподіваною, але хронічною проблемою – регулярними збоями туалетної системи. Йдеться про вакуумну систему збору та транспортування відходів (VCHT), яка засмічується навіть через п’ять років після першого виявлення дефектів.

Про це повідомляє NPR. За даними журналістів, система VCHT, схожа на ті, що використовуються на круїзних лайнерах, неодноразово виходила з ладу з моменту розгортання авіаносця вартістю близько 13 млрд доларів у 2023 році.

"Вона споживає менше води, але система на USS Ford значно складніша. Про поломки повідомляють із самого початку служби корабля", – зазначає NPR.

Відео дня

Проблема, яку ВМС уже проходили

Ситуація виглядає особливо показовою з огляду на те, що ВМС США вже мали серйозні проблеми з аналогічною системою на USS George H. W. Bush (CVN-77) – останньому авіаносці класу Nimitz і першому, де застосували вакуумну каналізацію.

У 2011 році на CVN-77 двічі одночасно вийшли з ладу всі 423 туалети. Тоді, за даними The Washington Post, морякам доводилося користуватися душовими кабінами, промисловими раковинами, пляшками або ж терпіти, що в окремих випадках призводило до проблем зі здоров’ям.

Представники ВМС пояснювали поломки тим, що моряки змивали в унітази "невідповідні предмети" – від одягу й засобів жіночої гігієни до столових приборів і навіть швабр.

Дороге й складне рішення

Згідно зі звітом Урядового управління підзвітності США (GAO) за березень 2020 року, на CVN-78 виявили близько 150 системних проблем з обслуговуванням, включно з туалетами, які виявилися недостатньо розрахованими на екіпаж понад 4 тисячі осіб.

Для боротьби з постійними засміченнями ВМС змушені регулярно промивати каналізаційну систему кислотою. Така процедура ефективна, але коштує понад 400 тисяч доларів щоразу і може виконуватися лише на верфях або спеціалізованих ремонтних базах – у морі це неможливо через технічні та екологічні обмеження.

Жодного плану "Б"

Система VCHT транспортує відходи через майже 250 миль труб. Якщо через засмічення втрачається вакуум у будь-якій ділянці, всі туалети на кораблі стають непридатними для використання. Під час однієї з аварій на CVN-77 ремонт тривав 35 годин безперервної роботи, при цьому на борту не було жодних резервних рішень на кшталт портативних туалетів.

Ситуацію на USS Gerald R. Ford ускладнює й те, що це перший авіаносець із гендерно-нейтральними туалетами без пісуарів. Критики зазначають, що такі санвузли займають більше місця, хоча жінки становлять менш ніж 18% особового складу ВМС США.

Поломки під час бойового розгортання

CVN-78 перебуває в морі вже понад сім місяців, і, за даними NPR, проблеми з VCHT лише загострилися.

"Щодня з червня 2023 року екіпаж отримує виклики на ремонт або прочищення частин системи VCHT", – йдеться в документі ВМС США, отриманому за запитом відповідно до Закону про свободу інформації.

Одним із можливих рішень ВМС називають збільшення кількості технічних команд, що фактично означає більший екіпаж – попри те, що авіаносець проєктували з розрахунком на автоматизацію та скорочення персоналу.

Не єдина проблема

Туалетна система – лише одна з низки нових технологій, які не виправдали очікувань на USS Gerald R. Ford. Раніше місяці пішли на усунення проблем із підйомниками боєприпасів, а президент Дональд Трамп публічно критикував електромагнітні катапульти, закликаючи повернутися до парових. Про туалети він, утім, не згадував.

Деякі експерти вважають, що використання VCHT на бойових кораблях було помилкою.

"Можливо, це приклад того, що варто було залишити стару систему, а не впроваджувати нові технології", – заявив аналітик Інституту Гудзона Браян Кларк у коментарі NPR.

USS Gerald R. Ford - що відомо про найсучасніший авіаносець США

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні американський корабель USS Gerald R. Ford (CVN 78) є найбільшим авіаносцем світу. Його довжина становить приблизно 335 метрів, а важить він понад 100 000 тонн.

Цей авіаносець може одночасно нести понад 75 літаків. Зазначається, що цей корабель перевозить різні моделі літаків, зокрема – ескадрилью двомісних винищувачів F/A-18F Super Hornet і три ескадрильї одномісних винищувачів F/A-18E Super Hornet.

Вас також можуть зацікавити новини: