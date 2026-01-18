РФ заявила про успіхи на Донеччині: в ЗСУ спростували

Зазначається, що такі заяви – це елемент російської ІПСО.

Українські захисники продовжують утримувати населений пункт Міньківка на Слов'янському напрямку. Й інформація про його захоплення не відповідає дійсності. Про це на сторінці Facebook повідомила пресслужба Угруповання військ "Схід".

"Населений пункт Міньківка на Слов'янському напрямку також перебуває під контролем Сил оборони України. Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах. Заяви пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує", – зазначили в пресслужбі.

Водночас там зазначили, що РФ не припиняє спроб покращити своє становище на Донеччині. Відтак протягом минулої доби українські захисники відбили 72 штурми загарбників.

"Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії", – додали у пресслужбі Угруповання військ "Схід".

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше росіяни також заявляли про нібито захоплення населеного пункту Привілля Донецької області. У ЗСУ спростували цю інформацію. Угруповання військ "Схід" заявило, що населений пункт знаходиться під контролем Сил оборони України.

Водночас аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють про просування українських бійців в районах Купʼянська та Покровська. Зокрема на Донеччині Сили оборони мали успіхи неподалік Світлого, що на схід від Покровська.

