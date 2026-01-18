Маршрут у тисячі кілометрів: вчені простежили за подорожжю черепахи Каретта-Каретта

Черепаха на прізвисько Гюмуш проклала один з найдивовижніших міграційних маршрутів, які коли-небудь спостерігалися серед цього виду.

Морська черепаха логгерхед (або Каретта-Каретта) на прізвисько Гюмуш подолала приголомшливі 24 тис. км через Середземне море - один з найдивовижніших міграційних маршрутів, коли-небудь зафіксованих для цього виду.

Гюмуш та інша черепаха Каретта-Каретта на прізвисько Алтин були оснащені супутниковими трекерами і випущені в море в липні 2024 року недалеко від Анталії на середземноморському узбережжі Туреччини. Як пише Анадолу, це було зроблено в рамках проекту з дослідження, моніторингу та збереження морських черепах Екологічної дослідницької асоціації (EKAD).

У той час як Алтин слідував класичним маршрутом уздовж лівійського узбережжя, Гюмуш обрав абсолютно несподіваний шлях. Він покинув Анталію, перетнув відкрите море, затримався біля грецьких островів, досяг Сицилії та Італії, перш ніж попрямувати до затоки Хаммамет в Тунісі.

Потім Гюмуш рушив на захід уздовж узбережжя Північної Африки, пропливши повз сектор Газа, єгипетське озеро Бардавіль і Рас-ель-Бар, після чого зробив петлю і попрямував назад до Сицилії.

Звідти він продовжив рух на захід через Тірренське море, повз Сардинію, вздовж Алжиру і в Балеарське море. В даний час черепаха знаходиться біля берегів Торрев'єхи в Іспанії.

Як прокоментував Онур Кандан з EKAD, Гюмуш знайшов абсолютно новий міграційний коридор у Середземному морі:

"Ми вважаємо, що ця незвичайна поведінка пов'язана з підвищенням температури поверхні моря – явною ознакою зміни клімату".

EKAD також відстежує двох нещодавно помічених черепах, Флору і Фауну, чиї маршрути охоплюють великі території, включаючи Тріполі, Мерсін, Грецію та Ібіцу.

Видання зазначило, що проект EKAD збирає важливі дані для захисту зникаючих видів тварин, оскільки потепління води продовжує змінювати традиційні міграційні моделі в Середземному морі.

Нещодавно вчені з'ясували, що червоновухі черепахи здатні переживати емоційні стани, подібні до настрою. До такого висновку вчені дійшли, провівши для 15 черепах тест на когнітивне збудження, який зазвичай застосовується до людей і ссавців для виявлення схильності до оптимізму або песимізму.

