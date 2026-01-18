Трампа вдався до 'тарифного шантажу' союзників через Гренландію, - The Times

Президент США оголосив про запровадження мит для країн НАТО, які виступають проти американської анексії острова.

Президент США Дональд Трамп викликав різку реакцію союзників по НАТО, оголосивши про запровадження нових торговельних тарифів для країн, які не підтримують ідею переходу Гренландії під контроль США. Європейські лідери назвали такі дії економічним шантажем і загрозою єдності Альянсу, пише The Times.

10% мита і погроза "гірших наслідків"

У дописі на платформі Truth Social Трамп заявив, що вже з наступного місяця запроваджується 10-відсоткове імпортне мито для низки європейських країн. За його словами, "Данії час віддячити", адже "на кону стоїть світовий мир".

Президент США прямо пов’язав тарифи з позицією союзників щодо Гренландії та попередив, що мита можуть зрости, якщо країни не погодяться на її "повну та абсолютну купівлю" Сполученими Штатами.

Реакції союзників

Прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер назвав рішення Вашингтона "абсолютно неправильним".

"Наша позиція дуже чітка: Гренландія є частиною Королівства Данія, і її майбутнє - справа гренландців і данців", - заявив він.

Стармер також наголосив, що безпека Арктики є спільною відповідальністю НАТО, а застосування тарифів проти союзників "заради колективної безпеки" є неприйнятним.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж підтримує суверенітет європейських народів і не піддасться тиску.

"Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас. Тарифні загрози неприйнятні", - наголосив він.

За його словами, у разі реалізації погроз Європа відповість "єдиним і скоординованим чином".

Екстрена реакція ЄС

Посли всіх 27 країн Європейського Союзу були терміново скликані до Брюсселя на екстрену зустріч.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що тарифна війна може спричинити "небезпечну низхідну спіраль", а головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що погрози США фактично грають на руку Росії та Китаю.

"Це відвертає НАТО від його головного завдання - допомогти зупинити війну Росії проти України", - сказала Каллас.

Кого торкнуться тарифи

Згідно з планом Трампа, Велика Британія, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Нідерланди та Фінляндія отримають 10-відсоткові тарифи на експорт до США, які можуть зрости до 25% уже в червні.

Минулого року США вже запровадили 10% тариф на британські товари та 15% - на продукцію з ЄС.

Гренландія як стратегічний актив

За оцінками експертів, потенційна вартість купівлі Гренландії може сягати 700 мільярдів доларів. Острів має значні запаси рідкісноземельних металів і ключове стратегічне розташування в Арктиці.

Ще після Другої світової війни президент Гаррі Трумен пропонував Данії 100 мільйонів доларів золотом за острів - еквівалент близько 1,7 мільярда доларів сьогодні.

Напружені переговори та різка риторика

Минулого тижня данські посадовці провели переговори у Білому домі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо, однак, за словами глави МЗС Данії Ларса Локке Расмуссена, "фундаментальні розбіжності" зберігаються.

Заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що Данія "не здатна захистити" Гренландію, чим ще більше загострив дипломатичний конфлікт.

