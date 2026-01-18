За роки війни бойова авіація росіян стала сильніша: в RUSI розкрили, як це їй вдалося

За підрахунками аналітика RUSI Джастіна Бронка, за час повномасштабної війни проти України РФ втратила нібито лише 140 літаків. Така оцінка розбігається з даними українського Генштабу.

Майже за 4 роки війни проти України авіація РФ змогла стати сильнішою, в порівнянні з її станом ще в 2020 році. Це стосується як тактичної авіації, зокрема ударних літаків Су-34, так і стратегічної - бомбардувальників Ту-95МС.

Про це йдеться у доповіді аналітичного інституту RUSI. Зокрема, аналітики вказують, що першою сильною стороною "ВКС РФ" стала здатність швидко поповнювати втрати тактичної авіації.

За підрахунками аналітика RUSI Джастіна Бронка, за час повномасштабної війни проти України РФ втратила нібито лише 140 літаків. Сюди увійшли і 40 Су-34. Він також вказав, що за період 2022-2025 росіяни змогли виготовити до 50 нових літаків цього типу.

За даними RUSI, друга сильна сторона "ВКС РФ" - це спроможності у веденні повітряного бою та удари по наземних цілях. У доповіді вказано, що російські винищувачі типів Су-35С та Су-30СМ2 замість ракет класу "повітря-повітря" типу Р-77-1 почали використовувати потужніші та далекобійніші Р-37М, з дальністю пуску понад 200 км.

Крім того, тактична авіація РФ накопичила досвід масованих ударів керованими авіабомбами по різних категоріях наземних цілей. Такі операції відбувались у взаємодії з наземною складовою протиповітряної оборони, в тому числі й С-400.

При цьому Бронк зазначив, що попри успішне проведення українцями спецоперації "Павутина", вона все одно не позбавила дальню авіацію росіян можливостей для координованих та комбінованих ударів по критичній інфраструктурі України. Можливо, експерт RUSI так вважає, оскільки оперує підрахунками, за якими РФ внаслідок "Павутини" втратил нібито тільки 4 Ту-95МС і 3 Ту-22М3.

Роблячи висновки Бронк зазначив, що за роки війни проти України авіація РФ навчилась бити по наземних цілях КАБами та ракетами, що в разі "великої війни" Росії з НАТО створить Альянсу серйозні проблеми вже "на ранніх етапах будь-якого конфлікту".

