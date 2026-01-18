Чим ЄС відповість Трампу на тарифи: Politico розповів про дещо в арсеналі європейців

Цей інструмент було розроблено для боротьби з недружніми країнами, передусім такими, як Китай.

Рішення президента США Дональда Трапма ввести мита проти країн, які підтримали Гренландію, підштовхує трансатлантичні відносини до критичної точки, оскільки лідери Євросоюзу почали розглядати способи відплати Вашингтону, які досі були немислимими.

Про це пише Politico. Видання відзначає, що стосунки між США та Європою вже кілька місяців нестабільні на тлі вагань Трампа щодо підтримки України, тиску на ЄС щодо торгівельної угоди та збільшення витрат на оборону. Однак навіть у розпал цих суперечок Євросоюз не наважувався дати відповідь через страх виходу США з НАТО.

Але зараз, на тлі посилення претензій Трампа в бік Гренландії, Європа стикається з дедалі гучнішими закликами відмовитися від м'якого підходу і готуватися до конфронтації.

Відео дня

Одним з варіантів відповіді є використання Європою інструменту проти примусу, так званої торгівельної "базуки". Йдеться про інструмент торговельних репресалій, який спочатку був розроблений для захисту від тиску з боку Китаю і який дозволить Європі ввести мита та обмеження на інвестиції проти країн, що порушують правила.

"ЄС повинен бути готовий застосувати цілеспрямовані та пропорційні контрзаходи. Слід чітко розглянути можливість активації інструменту проти примусу ЄС, оскільки він був розроблений саме для ситуацій економічного залякування такого характеру", – написала Валері Айєр, голова центристської групи "Оновити Європу" в Європейському парламенті.

Журналісти зазначають, що Європарламент вже готовий вжити заходів, заблокувавши ратифікацію торговельної угоди між ЄС і США, укладеної минулого літа. Однак запуск інструменту проти примусу буде набагато серйознішим кроком. Оскільки це означатиме застосування інструменту, спочатку розробленого для недружніх держав, проти найбільшого союзника ЄС і головного благодійника НАТО.

Водночас видання відзначає, що країни Європи, орієнтовані на експорт, можуть злякатися перспективи повномасштабного торговельного конфлікту зі США через Гренландію. Оскільки тарифи США можуть спровокувати "дуже небезпечну низхідну спіраль", якої лідери ЄС повинні "просто уникати".

На тлі цього, ймовірно, європейські лідери будуть керуватися довгостроковими економічними та безпековими інтересами блоку, а саме збереженням НАТО та одночасним зміцненням здатності Європи стати самодостатньою в галузі оборони в середньостроковій перспективі. Але навіть найоптимістичніші спостерігачі відносин між ЄС і США визнають, що нинішній момент є безпрецедентним і сповненим небезпеки для трансатлантичного альянсу.

Тиск Трампа на Європу: що треба знати

Раніше Дональд Трамп заявив, що запровадив додаткові мита проти ряду країн, які виступають проти приєднання Гренландії до США. Своє рішення він вчергове пояснив тим, що нібито РФ і Китай хочу взяти острів під свій контроль, а Данія нічого не може проти цього зробити.

В Європі вже відреагували на ультиматум США. Зокрема президент Франції Емануель Макрон назвав "неприйнятними" погрози запровадження додаткових мит і пообіцяв "єдину та скоординовану" відповідь Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: