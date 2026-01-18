Європа вже у війні з РФ, але прямого конфлікту ще можна уникнути, - латвійський банкір

Один зі шляхів зменшити ймовірність прямого зіткнення - це підтримка України, вважає Казакс.

Європейський Союз уже фактично перебуває у стані війни з Росією. Про це заявив голова центрального банку Латвії Мартіньш Казакс в інтерв’ю Financial Times. Він закликав європейських політиків і фінансові інституції готуватися до подальшої ескалації.

"Наївно думати, що ми не перебуваємо у стані війни [з Росією]", - сказав він.

Хоч конфлікт наразі не розгортається "фізично" на території ЄС, він звернув увагу на кібератаки, які відбуваються "постійно", диверсії проти підводних кабелів у Балтійському морі та порушення повітряного простору Данії, ймовірно, російськими дронами.

"Ми маємо бути стійкими, щоб упоратися з цим", - підкреслив Казакс.

За його словами, якщо якась країна єврозони зіткнеться з військовим конфліктом на власній території, це може призвести до "проблем фінансової стабільності", збоїв у банківській системі та ризиків для стійкості державного боргу. Водночас банкір підкреслив, що ці ризики є "незначними", і ЄС здатен із ними впоратися.

"У наших руках - зменшувати ймовірність [прямого конфлікту з Росією]", - сказав Казакс, наголосивши, що цього можна досягти як шляхом підтримки України, так і через зміцнення європейських збройних сил, щоб Росія розуміла: будь-який напад - це "надто високий ризик, який навіть не варто розглядати".

Видання нагадало, що 52-річний Казакс, який очолює центральний банк Латвії із грудня 2019 року, є одним із шести претендентів на посаду віцепрезидента Європейського центрального банку. Також зазначається, що саме Казакс одним із перших попереджав про ризики інфляції після пандемії Covid-19 і початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Ймовірний напад РФ на Європу

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловлював думку, що Росія може напасти на країну НАТО ще до 2029 року. За його словами, є й інші оцінки, згідно з якими це можливо вже у 2028-му.

У той же час колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що запобігти нападу Росії на країни НАТО можна, якщо Альянс буде триматися разом і забезпечуватиме надійне стримування та оборону. "Важливо, щоб ми не допускали жодних помилок щодо волі та здатності всіх союзників по НАТО захищатися. Це найкращий спосіб запобігти нападу", - сказав він.

