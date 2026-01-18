Вчені вперше побачили 'приховане життя' Сонця: Землі довелося за це 'дорого заплатити'

Вчені змогли безперервно відстежувати одну з найпотужніших активних областей на Сонці.

Команда дослідників відстежила надзвичайно активну область на Сонці від моменту її зародження до повного розпаду, фіксуючи її активність протягом 94 днів безперервно.

Ця область, що отримала назву NOAA 13664, викликала найсильніші геомагнітні бурі, які Земля бачила за останні два десятиліття. Вони призвели до збоїв у роботі супутників, систем сільського господарства і навіть залізничної сигналізації, пише The Daily Galaxy.

Такий тривалий моніторинг став можливим завдяки об'єднанню даних з двох космічних апаратів: Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ЄКА), який спостерігав за зворотним боком Сонця, і Solar Dynamics Observatory (SDO) від НАСА, який постійно стежив за боком, зверненим до Землі.

Результатом стала повна хронологія еволюції сонячної області – те, чого раніше ніколи не вдавалося досягти.

Коли NOAA 13664 захопила лідерство

Зазвичай активні області на Сонці залишаються видимими з Землі лише близько двох тижнів, перш ніж зникнути з поля зору через обертання зірки. Однак зонд Solar Orbiter, запущений у 2020 році, рухається по широкій орбіті навколо Сонця, що дозволяє йому бачити зони, приховані від очей земних спостерігачів.

За словами Іоанніса Контогіанніса, фізика Сонця зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха (ETH Zurich), ця орбіта дозволила вченим виявити NOAA 13664 задовго до того, як вона стала видимою з нашої планети. До травня 2024 року область повернулася до Землі і відразу проявила свою виняткову міць.

"Ця область викликала вражаюче північне сяйво, яке було видно навіть на півдні, аж до Швейцарії", – зазначила Луїза Харра, професор ETH Zurich і директор обсерваторії в Давосі.

Дослідники змогли спостерігати за регіоном протягом трьох повних обертів Сонця, отримавши безперервну картину трансформації його магнітного поля.

Земля під ударом сонячної люті

Наслідки активності NOAA 13664 вийшли далеко за межі барвистого неба. Професор Харра вказала, що в травні 2024 року серйозно постраждали сучасні технології, причому одним з найбільш уражених секторів стало цифрове сільське господарство. Сигнали супутників, що використовуються дронами, польовими датчиками і автономним обладнанням, були порушені, що призвело до затримок в роботі і втрат врожаю.

Постраждала й інша інфраструктура. "Навіть сигнали на залізничних коліях можуть бути порушені і самовільно перемикатися з червоного на зелений або навпаки", – сказала вона. Це відображає зростаючу стурбованість тим, як явища космічної погоди взаємодіють зі старіючими або чутливими наземними системами.

Минулі події демонстрували схожі наслідки. У лютому 2022 року підвищена сонячна активність знищила 38 з 49 щойно запущених супутників Starlink. NOAA 13664 нагадала вченим і операторам, наскільки вразливе наше сучасне середовище перед активністю, що відбувається за 150 мільйонів кілометрів від нас.

Магнітний хаос на Сонці

Потужність регіону була обумовлена його інтенсивним і мінливим магнітним полем. Активні області на Сонці формуються, коли намагнічена плазма піднімається до поверхні і порушує структуру зірки.

Як пояснила Луїза Харра: "Коли ми бачимо область на Сонці з надзвичайно складним магнітним полем, ми можемо припустити, що там міститься величезна кількість енергії, яка повинна буде вивільнитися у вигляді сонячних бур".

Як зазначається в дослідженні, опублікованому в журналі Astronomy & Astrophysics, саме це і сталося з NOAA 13664. Протягом 94-денного вікна спостережень її поле ставало все більш заплутаним і нестабільним. Найпотужніший спалах стався 20 травня 2024 року на зворотному боці Сонця. Він був прихований від прямого погляду з Землі, але детально зафіксований завдяки стратегії використання двох космічних апаратів.

Хоча вчені поки не можуть точно передбачити, коли або як саме відбудеться викид в конкретній області, унікальний набір даних, отриманий в ході цього дослідження, є важливим кроком до більш глибокого розуміння механіки сонячної погоди.

"Ми живемо поруч із цією зіркою, тому дуже важливо спостерігати за нею і намагатися зрозуміти, як вона працює і як впливає на наше навколишнє середовище", – підсумував Контогіанніс.

