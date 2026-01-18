'Зеленський загнав себе у пастку': Медведчук видав цинічний закид про окупацію України

Кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що "кордони Росії" можуть сягати Івано-Франківської області.

Обвинувачений у державній зраді проросійський політик та кум правителя РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук виступив із черговою заявою, у якій фактично озвучив нові територіальні погрози Україні.

В інтерв’ю російському пропагандистському агентству ТАСС Медведчук заявив, що кордони Росії нібито можуть простягатися далеко на захід України - аж до Івано-Франківської області.

У своїй заяві Медведчук спробував пов’язати територіальну приналежність із мовою спілкування населення, використовуючи цей аргумент для виправдання російських зазіхань.

"Що стосується так званих спірних територій, то в цьому питанні Зеленський сам себе загнав у пастку. Якщо українськими територіями вважати місця, де населення розмовляє українською мовою, то кордони Росії будуть у районі Івано-Франківської області і ніяк не на схід", - заявив він.

Віктор Медведчук - що передувало

Нагадаємо, що Медведчук перебуває під санкціями та обвинувачується в Україні у державній зраді. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він був переданий Росії в межах обміну полоненими та відтоді регулярно виступає з антиукраїнськими заявами у російських медіа.

Його риторика вкотре відтворює кремлівські наративи, спрямовані на виправдання агресії проти України та заперечення її територіальної цілісності.

