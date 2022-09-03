Заражених комах транспортуватимуть у контейнерах, кажуть окупанти.

У Росії заявили, що США розробили дрона, яким транспортуватимуть "заражених комах".

Про це заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігор Кирилов, пише пропагандистське РИА Новости.

У Міноборони країни-окупанта запевняють, що документ № 8967029, виданий американським Агентством з патентів і товарних знаків нібито засвідчує створення такого дрона. В описі нібито зазначається, що цей безпілотний літальний апарат може знищувати або виводити з ладу ворожих бійців без ризику для солдатів США.

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"Як ви знаєте, відповідно до американського законодавства патент у США не може бути виданий за відсутності реально існуючого пристрою", - заявив Кирилов.

Як повідомляв УНІАН, Кирилов також заявив, що Україна нібито зробила запит на адресу турецького виробника "Байрактарів" щодо можливості оснащення безпілотників системами розпилення аерозолів ємністю понад 20 літрів.

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