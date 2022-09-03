Окупанти б'ють на сполох через "загрозу" біологічної атаки.

У Росії заявили, що Україна нібито зробила запит на адресу турецького виробника "Байрактарів" щодо можливості оснащення безпілотників системами розпилення аерозолів ємністю понад 20 літрів.

Про це повідомляє пропагандистське "РИА Новости" з посиланням на начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігоря Кирилова.

Окупанти б'ють на сполох та заявляють про "загрозу застосування біологічної зброї на території РФ". При цьому жодних підтверджень цих заяв не надають.

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"За дальності польоту БПЛА в 300 км і спорядженні ємностей біорецептурами створюється реальна загроза великомасштабного застосування біологічної зброї на території РФ", - заявив Кирилов.

Фейки Росії про "біолабораторію США" в Україні

Російська Федерація поширює неправдиву інформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні. МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів". Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наприкінці березня повідомляв, що РФ змінює риторику щодо так званих "біолабораторій США" в Україні. У РНБО вважають, що все це може свідчити про те, що у Росії немає нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.

11 травня в Міноборони РФ знову озвучили свої пропагандистські заяви про нібито розробку в Україні американськими військовими таємної "біологічної зброї". За словами окупантів, американцям допомагали фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna.

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