Шойгу відзначився фейком про "біолабораторії в Україні" / скриншот

Росіяни досі активно просувають фейки на тему "американських біолабораторій в Україні" Цього разу безглуздими заявами відзначилися міністр оборони РФ Сергій Шойгу та віце-спікер Ради федерації Костянтин Косачов.

Про це повідомили в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Шойгу заявив, що на територію США з України нібито почали вивозити "штами небезпечних мікроорганізмів". 

"У рамках реалізації в Україні американської військово-біологічної програми розроблялися компоненти біологічної зброї, відбувався збір та вивіз на територію США штамів небезпечних мікроорганізмів, а дослідження підвищеної небезпеки проводилися таємно, за участю та під керівництвом фахівців із США", – заявив він.

Водночас Косачов побоюється, що "Київ може використати напрацювання біолабораторій США для диверсій на (тимчасово окупованих Росією - УНІАН) територіях". 

Як зазначають у ЦПД, росіяни показали "знайдену в розташуванні ЗСУ "Пам'ятку учасникам російсько-української війни", надруковану ще 2020 року". За їхньою версією "хлопці готувалися давно". Однак фахівці ЦПД заявляють, що це маніпуляція, адже війна з РФ розпочалася у 2014 році.

Фейки Росії про "біолабораторію США" в Україні 

Російська Федерація поширює неправдиву інформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні. МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів". Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

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Центр протидії дезінформації при РНБО України наприкінці березня повідомляв, що РФ змінює риторику щодо так званих "біолабораторій США" в Україні. У РНБО вважають, що все це може свідчити про те, що у Росії немає нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.

11 травня в Міноборони РФ знову озвучили свої пропагандистські заяви про нібито розробку в Україні американськими військовими таємної "біологічної зброї". За словами окупантів, американцям допомагали фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna.

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