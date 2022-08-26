Окупанти заявляють про небезпеку "штамів небезпечних мікроорганізмів", які з України почали перевозити у США.

Росіяни досі активно просувають фейки на тему "американських біолабораторій в Україні" Цього разу безглуздими заявами відзначилися міністр оборони РФ Сергій Шойгу та віце-спікер Ради федерації Костянтин Косачов.

Про це повідомили в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Шойгу заявив, що на територію США з України нібито почали вивозити "штами небезпечних мікроорганізмів".

"У рамках реалізації в Україні американської військово-біологічної програми розроблялися компоненти біологічної зброї, відбувався збір та вивіз на територію США штамів небезпечних мікроорганізмів, а дослідження підвищеної небезпеки проводилися таємно, за участю та під керівництвом фахівців із США", – заявив він.

Водночас Косачов побоюється, що "Київ може використати напрацювання біолабораторій США для диверсій на (тимчасово окупованих Росією - УНІАН) територіях".

Як зазначають у ЦПД, росіяни показали "знайдену в розташуванні ЗСУ "Пам'ятку учасникам російсько-української війни", надруковану ще 2020 року". За їхньою версією "хлопці готувалися давно". Однак фахівці ЦПД заявляють, що це маніпуляція, адже війна з РФ розпочалася у 2014 році.

Фейки Росії про "біолабораторію США" в Україні

Російська Федерація поширює неправдиву інформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні. МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів". Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наприкінці березня повідомляв, що РФ змінює риторику щодо так званих "біолабораторій США" в Україні. У РНБО вважають, що все це може свідчити про те, що у Росії немає нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.

11 травня в Міноборони РФ знову озвучили свої пропагандистські заяви про нібито розробку в Україні американськими військовими таємної "біологічної зброї". За словами окупантів, американцям допомагали фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna.

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