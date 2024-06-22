В РФ зняли з посади топ-начальника ФСБ, який збирав інформацію про Україну

Бєсєда став радником директора ФСБ Олександра Бортнікова.

В РФ несподівано змінили начальника 5-ї служби Федеральної служби безпеки, яка відповідала за збір інформації про Україну.

Як повідомляють російські проєкти "Важные истории" та "ВЧК-ОГПУ" з плсиланням на джерела, посаду Сергія Бєсєди зайняв Олексій Комков. До цього він працював заступником керівника служби контррозвідки. За словами джерел, Бєсєда став радником директора ФСБ Олександра Бортнікова.

Що відомо про 5 службу ФСБ

П'ята служба ФСБ - підрозділ, що спеціалізується на зборі інформації всередині Росії та в країнах колишнього Радянського Союзу. Перед вторгненням в Україну правитель РФ Володимир Путін багато в чому покладався на відомості, надані саме цим підрозділом ФСБ. Втім, звіти не відповідали дійсності.

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На початку російського повномасштабного вторгнення низка ЗМІ навіть повідомляла, що Бєсєду і його колег заарештували за фейкові дані у звітах про Україну. Втім, підтверджень не було.

Формально Бєсєду звільнили через досягнення ним 70-річчя – граничного терміну служби.

"Однак це кадрове рішення пояснюється не тільки формальними причинами: усередині ФСБ точиться жорстока боротьба між різними владними угрупованнями за одразу кілька звільнюваних цьогоріч високопоставлених посад, включно з кріслом самого Бортнікова", - зазначають росЗМІ.

Одним із кандидатів на його місце називають Сергія Корольова, першого заступника директора ФСБ. Олексій Комков, призначений керівником п'ятої служби, вважається протеже Корольова.

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