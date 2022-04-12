Керівника відділу зовнішньої розвідки ФСБ РФ Сергія Бєсєду, взято під варту.

У російському ФСБ почалися чистки через те, що розвідка надавала Кремлю недостовірні дані про внутрішню ситуацію в Україні до вторгення, наслідком чого став повний провал "путінського бліцкригу". Чистки проходять перед ймовірним наступом РФ на Донбасі, повідомляє Daily Mail.

За даними видання, від роботи відсторонено вже близько 150 працівників спецслужби, а декого, зокрема керівника відділу зовнішньої розвідки ФСБ РФ Сергія Бєсєду, взято під варту.

"Російський президент, який зневірився, полює на зрадників після того, як агенти західної розвідки отримали бойові плани його країни перед вторгненням. Він також шукає винних у тому, що його військовий натиск не призвів до швидкої перемоги. Учора ввечері стало відомо, що генерал-полковник Сергій Бєсєда, начальник відділу зовнішньої розвідки ФСБ, після домашнього арешту переведений до московського СІЗО суворого режиму Лефортово", - повідомило британське видання.

Цю інформацію раніше підтвердив і розслідувач міжнародного проекту Bellingcat Христо Грозєв та інші обізнані джерела.

Офіційно щодо 68-річного Бєсєди триває розслідування у "справі про розкрадання", проте, за даними журналістів, насправді Путін підозрює його у передачі іноземним розвідкам докладних даних щодо підготовки вторгнення в Україну.

Інші працівники відомства були затримані ніби то за те, що вони подали звіти, в яких переконали Пцтіна в тому, що російські війська будуть вітати як визволителів, и що українські сили не здійснюватимуть спротиву.

Таким чином Путін намагається заблокувати інформаційний канал Заходу.

За кілька годин до того, як війська РФ перейшли 24 лютого до повномасштабного наступу, британське Міністерство оборони опублікувало карти з маршрутами російських бронетанкових колон, що дозволило ЗСУ організувати ефективну оборону.

"З того часу офіцери розвідки Великобританії та США продовжували передавати українцям точні дані про цілі Росії. Вони також дозволили Україні реалізувати ефективні заходи з ліквідації генералів і старших офіцерів російської армії. Їхня смерть залишила військові частини без управління. Тепер, коли РФ загрожує поразка, Путін почав сталінські чистки від тих, кого він вважає за це відповідальними", — йдеться у матеріалі видання.

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