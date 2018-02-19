Вчені знайшли спосіб заряджати батарею смартфона за допомогою повітря (відео)

Підзарядка батареї смартфона дійсно може відбуватися за допомогою повітря пристрою, створеного командою MIT.

Група винахідників Массачусетського технологічного інституту знайшла спосіб заряджати батарею смартфона за допомогою повітря. Читайте такожУ мережі з'явилися фото безрамочного смартфона Nokia 7+ Вчені стверджують, що створена ними технологія дозволяє підтримувати роботу електронних пристроїв в працюючому стані протягом багатьох років, повідомляє akket.com. Підзарядка батареї смартфона дійсно може відбуватися за допомогою повітря завдяки пристрою, створеного командою MIT. Він виробляє енергію за рахунок температурних коливань при зміні дня і ночі. Це явище називається тепловим резонансом, а використовується поєднання матеріалів дозволяє домогтися високої ефективності теплопровідності і потужності.

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