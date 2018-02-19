Вчені з'ясували, що літій-іонні батареї можуть заряджатися в кілька разів швидше

Дослідники розробили технологію, яка дозволила їм виявити прихований потенціал літій-іонних акумуляторів.

Літій-іонна батарея сьогодні знаходить широке застосування в якості джерела енергії для смартфонів, планшетів, ноутбуків, фото - і відеокамер, дрібної побутової техніки і навіть електромобілів.

Але у неї є один істотний недолік: у разі «перезарядки» в структурі літію починають формуватися металеві кристали-дендрити, що може викликати коротке замикання і подальше загоряння, пише Naked Science.

Щоб цього уникнути, виробники техніки розраховують температуру, при якій починається перегрів, і програмують електроніку на автоматичне відключення від мережі. На жаль, точно виміряти «небезпечну» температуру практично неможливо, тому розробникам доводиться встановлювати вкрай низькі межі максимальної швидкості зарядки.

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Англійські фізики знайшли вихід із ситуації і продумали цілий спектр методів, які дозволять здійснювати прямий і високоточний моніторинг стану батарей різних форматів і призначення. Суть одного з них полягає у використанні мініатюрних електродів і волоконних бреггівських решіток. Вони поміщаються в акумулятор через спеціально зроблені отвори в захисному шарі, вкритому фторованим етилен-пропіленом, і можуть контактувати з усіма частинами батареї, а також витримувати електричне, хімічне і механічне вплив.

Протестувавши нову технологію, вчені прийшли до несподіваного висновку: наявні сьогодні на ринку літій-іонні акумулятори можуть заряджатися в рази швидше, ніж встановлено за замовчуванням. Вони впевнені, що це відкриття може стати проривом в енергетичній галузі, але для початку пропонують скористатися ним водіям електромобілів.

Правда, один з авторів статті, співробітник університету Таздін Амієцзаєв, не заперечує, що це може скоротити термін служби накопичувачів енергії. «Ми знаємо, що багато автогонщиків були б раді можливості швидкої зарядки в тому випадку, коли їм, наприклад, потрібно проїхати коротку дистанцію, − пише він. − А щоб акумулятор прослужив їм довше, вони повинні будуть час від часу переходити на стандартний режим».

Професор Рохіт Бхагат повідомив, що дослідницька група зараз працює над низкою інших проектів, і незабаром будуть опубліковані ще кілька досліджень про потенціал літій-іонних батарей.