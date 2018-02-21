SpaceX ще раз відклала запуск ракети з супутником для роздачі інтернету

Раніше фахівцям було потрібно більше часу для перевірки систем перед стартом, в цей раз причиною перенесення став сильний вітер.

SpaceX Ілона Маска знову відклала запуск ракети Falcon 9 з супутниками Microsat 2a, Microsat 2b і PAZ. Компанія повідомила, що причиною став сильний вітер.

Читайте такожІнтрига з "Hyperloop в Україні": що відомо про надшвидкісні вакуумні потяги Ілона Маска (фото, відео) Планується, що запуск буде проведений 22 лютого з бази Ванденберг о 6:17 за місцевим часом. До цього SpaceX вже переносила старт Falcon 9. Спочатку він планувався 17 лютого, але був перенесений на 18 лютого, а потім - на 21-е. В компанії це пояснювали тим, що фахівцям було потрібно більше часу для перевірки систем перед стартом.

Microsat 2a і Microsat 2b повинні стати першими в проекті SpaceX під назвою Starlink, в рамках якого в космосі будуть розміщені кілька тисяч супутників для роздачі інтернету. Іспанський супутник PAZ призначений для радіолокаційного спостереження.

Як повідомляв УНІАН, SpaceX 6 лютого запустила надважку ракету Falcon Heavy. В якості макета корисного навантаження був використаний Tesla Roadster Ілона Маска з одягненим в скафандр виробництва SpaceX водієм-манекеном. Машина була успішно виведено на геліоцентричну орбіту.