У США провели наземні випробування найбільшого в світі літака для запуску космічних ракет (відео)

Перший демонстраційний політ нового літака із запуском ракети-носія відбудеться в 2019 році.

Американська компанія Stratolaunch Systems провела випробування прототипу літака Stratolaunch з повністю зібраним планером.

Про це у своєму твіттері написав засновник компанії і співзасновник Microsoft Пол Аллен, передає N+1.

За його словами, повністю зібраний літак із найбільшим у світі розмахом крила 24-25 лютого 2018 року виконав серію пробіжок по злітно-посадковій смузі.

Пробіжки по злітно-посадковій смузі є одним із основних етапів випробувань будь-якого перспективного літака, які він повинен пройти перш, ніж здійснить перший політ. Під час цих перевірок літак проїжджає з різною швидкістю аж до швидкості відриву передньої стійки шасі від злітно-посадкової смуги. Ці випробування дозволяють оцінити роботу двигунів і систем керування.

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Літак Stratolaunch почав виконувати пробіжки в грудні минулого року. Досі в планері літака були відсутні деякі елементи, включаючи передні кромки крила в районі кріплення двигунів. На стадії передполітних випробувань це допустимо особливо на стадії першого прототипу. Літак з повністю зібраним планером під час пробіжок у лютому поточного року розвинув швидкість до 40 вузлів (74 кілометри на годину).

Stratolaunch виконаний за двофюзеляжною схемою. Розмах його крил становить 117,3 метра. Довжина обох фюзеляжів становить 72,5 метра. Літак має масу 226,8 тонни та максимальну злітну масу — 589,7 тонни. Для зльоту Stratolaunch необхідна смуга довжиною 3,7 кілометра.

Перспективний літак буде використовуватися в якості платформи повітряного старту - з нього в повітрі будуть запускатися невеликі ракети для виведення корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту. Stratolaunch зможе нести корисне навантаження масою 249,5 тонни.

Кожна силова установка на Stratolaunch має свою власну систему управління, а також свої власні паливні баки і систему подачі палива. Такий розподіл дозволяє підвищити надійність літака. Перша публічна демонстрація нового літака відбулася в кінці травня 2017 року.

Згідно з чинними планами Stratolaunch Systems, перший демонстраційний політ нового літака з запуском ракети-носія відбудеться в 2019 році. Він запустить крилату ракету-носій Pegasus XL, маса якої становить 23,1 тонни. Яке корисне навантаження буде нести ракета, поки невідомо. В цілому, Stratolaunch може забезпечити одночасний запуск трьох ракет типу Pegasus.

Відео: Stratolaunch

Крім Stratolaunch, за двофюзеляжною схемою виконаний літак Model 348 White Knight Two, призначений для запуску космічного корабля SpaceShipTwo. Цей апарат вже виконує польоти. Його довжина становить 24 метра, а розмах крила — 43 метри. Літак може нести корисне навантаження масою 17 тонн.