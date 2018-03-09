Австралійські вчені створили протонний акумулятор, який може замінити літій-іонні

Основною перевагою таких батарей, за словами вчених, є низька вартість виробництва і безпека для навколишнього середовища.

Вчені з університету RMIT в Австралії зібрали протонний акумулятор, який у майбутньому може замінити літій-іонні батареї і значно здешевити зберігання енергії.

Проблема збільшення енергоємності акумуляторів давно стоїть перед інженерами, але жоден із прототипів так досі й не зміг повністю замінити літій-іонні батареї, які використовуються в більшості електронних пристроїв, таких , наприклад, як смартфони.

Вчені з австралійського університету RMIT, можливо, придумали гідну заміну - накопичувач енергії на основі вуглецю, пише Naked Science.

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Під час зарядки протони, виділені з води в оборотному паливному елементі, проходять крізь клітинну мембрану і з'єднуються з вуглецем завдяки електронам, які подаються з напругою. Газоподібний водень при цьому не виникає. Під час використання акумулятора цей процес тече в зворотному напрямку. Атоми водню вивільняються з вуглецевого сховища, втрачають електрони і знову стають протонами. Протони, пройшовши через мембрану, об'єднуються з киснем і перетворюються у воду.

Основною перевагою такої установки, за словами професора Джона Ендрюса, є низька вартість виробництва і безпека для навколишнього середовища.

"По мірі того як світ рухається до поновлюваних джерел енергії, які знизили б парниковий ефект і зміну клімату, вимоги до зберігання електричної енергії зростатимуть. Протонний акумулятор - це лише один із потенційних варіантів зберігання енергії. Батареї на основі протонів можуть бути набагато економічнішими, ніж літій-іонні, які зроблені з досить неприємних матеріалів", - говорить Ендрюс.

Інженери показали в експерименті, що їх невеликий протонний акумулятор з площею поверхні 5,5 квадратних сантиметрів вже здатний зберігати стільки енергії на одиницю маси, скільки зберігає звичайна літієва батарея.

У майбутньому вчені планують використовувати протонні акумулятори в електромобілях і розумних будинках.