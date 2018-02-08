Дуже скоро ви раптом станете зайвим: чому вчитися, щоб досягти успіху в конкуренції з роботами

Вже завтра нам доведеться конкурувати не з колегами, змагаючись в тому, хто вище на рахунку у шефа. Нас чекає жорстока боротьба з роботами — за те, чий продукт або сервіс буде мати більшу цінність.

Цього року порядок денний на Всесвітньому економічному форумі ставили не Дональд Трамп і Ангела Меркель, а ізраїльський історик Юваль Ної Харарі і робот Софія.

Автор знаменитої Короткої історії завтрашнього дня Харарі говорив про те, що штучний інтелект дозволить настільки модифікувати тіло і розум, що ми з вами, ймовірно, будемо останнім поколінням Homo Sapiens. Робот Софія багатозначно мовчала, ніби натякаючи: не за горами день, коли армія подібних їй Софій привезе живу людину як прикрасу для якої-небудь панелі обговорення.

У Давосі чимало говорили про майбутнє роботи. Точніше, про майбутнє, в якому роботи залишать нас без неї. Нам все ще здається, що Сіетл, де в тестовому режимі відкрили перший у світі супермаркет без продавців і кас, нереально далеко від нас і в кілометрах, і в стовпчиках економічного зростання. А 100.000 роботів на складах Amazon і рулони туалетного паперу на прилавках Укрпошти ще довго будуть залишатися паралельними реальностями.

Але нашим новим конкурентом у кар'єрній гонці дійсно стає штучний інтелект. Порівняно з XX століттям життя прискорилася і перестала бігти рівне. З точки зору праці все відбудеться стрімко. Дуже скоро ви раптом станете непотрібним і зайвим. В цьому році Boston Consulting Group представила в Давосі сценарії майбутнього. І краще б нам це майбутнє заглянути зараз.

В іншому випадку три фактори зметуть нас: технологічні зміни, нові системи навчання і мобільність талантів. Кар'єрний успіх все більше визначають особистісний розвиток, критичне мислення, комунікації та креативність. Вчитися на ходу (learn at the moment) — ось нова парадигма навчання, пише "Новий час".

Застаріває парадигма, в якій робота сприймається як проміжок життя з 9.00 до 18.00. Зарплату платять не за кількість отсиженных годин за офісним столом. Вартість спеціаліста все більше визначається цінністю продукту, який він створює. І чим вище цінність того, що професіонал створює, тим менше значать його освіту, досвід і рядки у ЯКОСТІ.

Віриться, чи ні, але всі ми вже вступили в глобальну конкуренцію людини та штучного інтелекту через власну потрібність. У цій новій всесвіту ми будемо конкурувати за роботу не з колегами, з - ревнуясь в тому, хто частіше на увазі і вище на рахунку у шефа. Нас чекає беземоційна, безжальна і об'єктивна конкуренція з роботами — за те, чий продукт або сервіс буде мати більшу цінність.

Наш чи "їх". У цій "роботизованою всесвіту" з кожним роком будуть відмирати звичні професії. Роботизація скоротить цикл професії до 3-5 років. Як тільки для нової спеціальності буде створюватися відповідний алгоритм, виконання завдань перейде на роботу. Освоєння всі - го невідомого стане новим кар'єрним викликом століття. А запорукою успіху — гнучкість і адаптивність.

Його досягнуть ті, хто навчиться виходити за рамки звичних шаблонів мислення і соціальних обмежень. Новому поколінню з цими темпами змін буде цілком комфортно. Вони "дозріють" за темпами технологи - економічного розвитку. А ось серед сьогоднішніх менеджерів і керівників переучуватися кожні 5-10 років зможуть далеко не всі, а лише ті, хто прямо зараз почне вчитися розвивати здатність вчитися.

Пробувати бути відкритими до всього нового. Експериментувати з великими обсягами даних. І нарешті, технологічний світ зітре географічні кордони. Кращі таланти давно мігрують в регіони з високими темпами змін. А для бідних регіонів професіонали стають все менш доступними. Головна мета трудових мігрантів новітнього часу — пошук можливостей.

Будинок більше не там, де прописка, квартира і платіжки. Будинок там, де більше можливостей для самореалізації і комфортного життя. І все це — не далеко, не страшно і не "не стосується мене". Все це — якщо не завтрашній день, то максимум наше післязавтра.