До Польщі прибули американські танки та гаубиці

До порту польського Гданська в середу, 13 вересня, прибула чергова партія американської військової техніки.

Серед понад тисячі одиниць озброєння - танки Abrams, гусеничні платформи Bradley та самохідні гаубиці, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AP.

Дана зброя призначена для забезпечення виконання функцій дислокованими в Польщі підрозділами американської армії.

Читайте такожНапередодні навчань "Захід-2017" до Литви прибули 7 американських винищувачів - ЗМІ

Нагадаємо, у рамках стратегії НАТО зі зміцнення своїх східних кордонів та у відповідь на агресивні дії Росії США цього року направили до Польщі та країн Балтії чотири тисячі своїх військовослужбовців. Перший військовий конвой США прибув до Польщі у січні.

Прибуття чергової партії американської військової техніки відбувається на тлі підготовки до початку масштабних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017". Спільні стратегічні маневри "Захід-2017" за участі РФ та Білорусі відбудуться з 14 по 20 вересня.