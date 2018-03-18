Атака хакерів РФ на урядову мережу Німеччини завершилася невдачею – ЗМІ

Злом було здійснено наприкінці 2016 року, виявлено в кінці 2017-го, локалізовано, але поки не ліквідовано.

Кібератака на урядову мережа ФРН, про яку стало відомо наприкінці лютого, мабуть, завершилася невдачею: хакерам не вдалося отримати доступ до захищеної урядової мережі.

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Про це повідомляє в неділю, 18 березня, видання Bild am Sonntag, передає DW.com.

За словами джерела зі спецслужб, хакери змогли проникнути в сервери німецького міністерства закордонних справ через мережеву інфраструктуру курсів підвищення кваліфікації для німецьких дипломатів і встановити на комп'ютері шкідливі програми. Однак їм не вдалося отримати доступ до мережі за межами цього з'єднання. Зокрема, у хакерів не було доступу до документів МЗС і прав адміністратора.

Наприкінці лютого стало відомо про проникнення невідомих кібершпигунів до серверів міністерства закордонних справ та Міноборони Німеччини. При цьому постраждала урядова мережа Бонн - Берлін, яка вважається добре захищеною. Злом було здійснено наприкінці 2016 року, виявлено в кінці 2017-го, локалізовано, але поки не ліквідовано..

Його приписують хакерській групі APT28, відомій також під назвою Fancy Bear, яка, ймовірно, стоїть і за нападом на внутрішню мережу бундестагу в 2015 році. В ході цієї кібератаки вони завантажили близько 17 гігабайт даних. Фахівці вважають, що АРТ28 працює під керівництвом Головного розвідуправління (ГРУ) збройних сил Росії.