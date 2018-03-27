Xiaomi офіційно представила свій флагманський безрамочник Mi Mix 2S

Він став першим смартфоном Xiaomi із бездротовою зарядкою.

Як і очікувалося, китайська компанія Xiaomi анонсувала сьогодні свій новий флагманський безрамковий смартфон Mi Mix 2S.

Про це пише Ferra.ru.

Смартфон отримав подвійну основну камеру, він компактніший і легший свого попередника. Він також став першим смартфоном Xiaomi з бездротовою зарядкою.

У Xiaomi Mi Mix 2S також трохи зменшилася нижня кромка дисплея, в правому кутку якої розташована селфі-камера. Задня панель виконана зі скла, бічна рамка — з алюмінію 7000 серії. Також передбачено спеціальне видання смартфона з керамічним корпусом і топовими характеристиками. Звичайна версія вийде в чорному кольорі, а керамічна — в білому.

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Xiaomi Mi Mix 2S оснащується 5,99-дюймовим IPS-дисплеєм із співвідношенням сторін 18:9 і екраном Full HD+ (2160 х 1080 пікселів), сканером відбитків пальців на задній панелі, подвійний основною камерою на 12 Мп з оптичним зумом і основним сенсором Sony IMX363, фронтальна камера з функціями на базі штучного інтелекту може використовуватися для розблокування смартфона по обличчю.

Він базується на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картами формату microSD. Акумулятор володіє ємністю 3400 маг з швидкою зарядкою Quick Charge 3.0.

Підтримуються дві SIM-карти, мережі LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS і NFC. Смартфон прямо «з коробки» буде працювати під управлінням Android 8.0 Oreo.

Продажі стартують з 3 квітня. Ціни на Xiaomi Mi Mix 2S наступні:

Xiaomi Mi Mix 2S 6+64 ГБ — 527 доларів США

Xiaomi Mi Mix 2S 6+128 ГБ — 575 доларів США

Спеціальне видання Xiaomi Mi Mix 2S 8+ 256 ГБ — 639 доларів США.