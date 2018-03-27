Друге покоління iPhone SE буде доступно тільки в Індії - ЗМІ

iPhone SE 2 може отримати безрамковий дизайн в стилі лінійки iPhone X і підтримку Face ID.

Компанія Apple перенесе виробництво iPhone SE 2 в Індію, а також зробить смартфон ексклюзивною для цієї країни моделлю. Причиною перенесення виробництва в Індії може бути те, що там діють мита на імпортні гаджети. Apple може прийняти рішення зробити iPhone SE 2 ексклюзивним для Індії.

Виробляти смартфон будуть в індійському місті Бангалор, пише GizmoChina.

Читайте такожСьогодні відбудеться презентація Apple: які новинки покаже компанія (відео)

Повідомлення про старт виробництва йде від профільного індійського сайту Tekz24, який раніше повідомляв, що у телефону буде задня кришка зі скла, щоб зробити можливою бездротову зарядку.

Повідомляється, що iPhone SE 2 може отримати безрамковий дизайн в стилі лінійки iPhone X і підтримку Face ID. Можливо, пристрій оснастять процесором Apple A10 Fusion і 2 ГБ оперативної пам'яті, а також акумулятор на 1700 маг.

iPhone SE 2 отримає водонепроникний корпус з чотиридюймовим екраном. Як стверджують чутки, iPhone SE 2 буде коштувати близько $400 і представляти собою по суті iPhone 7 із зменшеною діагоналлю екрана.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня запланована презентація Apple. Вона розпочнеться о 18:00 за київським часом. Захід буде присвячено освітній сфері, тому і пройде воно в одній з публічних шкіл Чикаго.