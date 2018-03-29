Неможливе можливо: астрономи відкрили галактику без темної матерії

Теорій, які б пояснювали існування галактик без темної матерії, поки що не існує.

Астрономи за допомогою орбітального телескопа Hubble виявили галактику, у якій майже немає темної матерії.

Про це йдеться в статті в журналі Nature, передає Republic з посиланням на Science Daily.

Темна матерія - це форма матерії, яка не випускає електромагнітного випромінювання і не взаємодіє з ним. На частку темної матерії припадає приблизно 75% маси Всесвіту – зазвичай в галактиці темної матерії приблизно у 8-10 разів більше, ніж видимої. Темна матерія, в тому числі, утримує зірки в галактиках на місці і не дає покинути їх.

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Кілька років тому вчені відкрили так звані «надтемні» галактики – всього було виявлено близько п'ятдесяти таких об'єктів. Спочатку вважалося, що вони майже повністю складаються з темної матерії.

Нові дослідження, однак, говорять про те, що в таких галактиках, швидше за все, взагалі немає темної матерії. Вчені спостерігали за швидкостями руху зірок в галактиці NGC1052-DF2 в сузір'ї Кита 61 млн світлових років від Землі і прийшли до висновку, що темна матерія в ній не впливає на швидкість руху зірок.

Розрахунки в підсумку показали, що кількість темної матерії в цій галактиці щонайменше в 400 разів менша, ніж повинно було б бути, виходячи з її розмірів і кількості зірок. Однак найбільш ймовірно, що в NGC1052-DF2 її немає взагалі.

Крім цього, спостереження показали ще кілька аномалій у NGC1052-DF2: її не можна віднести ні до спіралевидних, ні до еліптичних галактик. В її центрі також немає чорної діри. Поки вчені не можуть зробити висновки, як така галактика могла сформуватися й існувати.

«NGC1052-DF2 виглядає так, як ніби хтось узяв типову галактику, залишив від неї кульові скупчення і групи зірок на її околицях і викинув інше. Теорій, які б пояснювали існування таких об'єктів, просто не існує. Ця галактика поки залишається повною загадкою для нас. Як вона виникла, нам абсолютно незрозуміло», – заявив один із авторів роботи.