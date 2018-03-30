Влада США дозволила SpaceX запустити тисячі супутників для створення глобального інтернету

У планах SpaceX - запустити 12 тисяч супутників, але зараз американська Комісія по зв'язку схвалила запуск тільки 4425.

Американська компанія SpaceX Ілона Маска отримала дозвіл Федеральної комісії по зв'язку США на створення мережі супутникового інтернету Starlink.

Представники корпорації сподіваються, що успішне завершення програми допоможе профінансувати розробку дослідницьких апаратів, передає Naked Science.

У планах SpaceX - запустити 12 тисяч супутників, але зараз американська Комісія по зв'язку схвалила запуск тільки 4425. Щоб отримати дозвіл на створення більшої мережі, потрібно виконати початкове зобов'язання.

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Крім того, в агентстві хочуть, щоб половина від названого числа супутників вийшла на орбіту до 2024 року.

"SpaceX повинна запустити 50 відсотків від максимального числа зазначених станцій, розмістивши їх на обговорених орбітах. Управління цими станціями повинно розпочатися не пізніше 29 березня 2024 року", - йдеться в документі.

Наприкінці лютого компанія вже відправила два тестових апарати на навколоземну орбіту.

"Ми вдячні Комісії по зв'язку за те, що вона схвалила нашу програму. Незважаючи на те, що нам ще багато належить зробити, це важливий крок на шляху до створення супутникової мережі наступного покоління, яка допоможе зробити глобальну мережу доступним та надійним широкосмуговим зв'язком по всій земній кулі. Особливо це стосується тих регіонів, де ще немає інтернету", - розповіла виданню TechCrunch операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл.