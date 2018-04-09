Цукерберг вибачився за недостатній захист даних користувачів Facebook

Цукерберг зазначив, що погляд компанії на її відповідальність був недостатньо широкий.

Засновник Facebook Марк Цукерберг вибачився за недостатній захист даних користувачів соцмережі, що призвело до витоку даних, якою скористалася Cambridge Analytica.

Про це йдеться в письмових свідченнях Конгресу США, які опубліковані на сайті Конгресу, передає Дождь.

"Тепер очевидно, що ми зробили недостатньо для того, щоб запобігти використання цих інструментів на шкоду. Це стосується фейкових новин, іноземного втручання у вибори, розпалювання ненависті, а також розробки й захисту інформації", - йдеться в документі.

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Цукерберг написав, що погляд компанії на її відповідальність був недостатньо широким. Він зазначив, що це його помилка і він приносить за неї вибачення.

На своїй сторінці у Facebook Цукерберг написав, що його компанія створить незалежну комісію, яка займеться дослідженням впливу соцмереж на вибори й демократію.

За його словами, вченим нададуть доступ до ресурсів соцмережі, щоб вони могли зробити неупереджені висновки про роль Facebook на виборах, як компанія виявляє ризики на своїй платформі та які кроки вона повинна зробити перед майбутніми виборами

У прес-релізі Facebook зазначається, що робота комісії буде фінансуватися благодійними фондами. Компанія не буде мати право або затверджувати результати досліджень до публікації.

Як повідомляв УНІАН, у березні навколо найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув скандал після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди.

Пізніше у Facebook повідомили, що Cambridge Analytica отримала дані 87 мільйонів користувачів.

Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для визначення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.