Samsung випустила смартфон без підключення до інтернету

19:34, 13 квітня 2018
Наука та IT
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Немає інтернету - немає проблем / Samsung Galaxy J2 Pro

Як передає Ain.ua, J2 Pro виглядає як звичайний бюджетник: дозволяє дзвонити, писати повідомлення і знімати на вбудовану камеру. Однак у J2 Pro немає модулів для підтримки 2G або 3G, а також відсутня можливість підключення до мереж Wi-Fi.

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Апарат має 5-дюймовий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю qHD, працює на базі чотирьохядерного процесора з тактовою частотою 1.4 GHz, має 1,5 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 16 Гб (розширюється за допомогою SD-слота). Він поставляється з одним попередньо встановленим додатком, Diodict 4, яке допомагає студентам вчити нові слова з корейської та англійської мов.

Вартість J2 Pro в Кореї - $185, але незвичайний «смартфон» можна отримати і безкоштовно. Samsung запустила для студентів коледжів спеціальну акцію: вони зможуть отримати повне відшкодування коштів, якщо куплять J2 Pro протягом червня, а після здачі іспитів придбають будь-смартфон компанії з топових серій S або A.

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Теги: #смартфон#Samsung