Samsung випустила смартфон без підключення до інтернету

Південнокорейські студенти зможуть отримати цей телефон безкоштовно за умови, що після іспитів куплять собі новий Samsung.

Південнокорейська компанія Samsung представила на домашньому ринку нову модель Galaxy J2 Pro. Цільова аудиторія «смартфона» - місцеві студенти, які намагаються уникнути розсіювання уваги через інтернету.

Як передає Ain.ua, J2 Pro виглядає як звичайний бюджетник: дозволяє дзвонити, писати повідомлення і знімати на вбудовану камеру. Однак у J2 Pro немає модулів для підтримки 2G або 3G, а також відсутня можливість підключення до мереж Wi-Fi.

Читайте такожXiaomi випустить смартфон на новому процесорі, який прискорює операції зі штучним інтелектом

Апарат має 5-дюймовий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю qHD, працює на базі чотирьохядерного процесора з тактовою частотою 1.4 GHz, має 1,5 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 16 Гб (розширюється за допомогою SD-слота). Він поставляється з одним попередньо встановленим додатком, Diodict 4, яке допомагає студентам вчити нові слова з корейської та англійської мов.

Вартість J2 Pro в Кореї - $185, але незвичайний «смартфон» можна отримати і безкоштовно. Samsung запустила для студентів коледжів спеціальну акцію: вони зможуть отримати повне відшкодування коштів, якщо куплять J2 Pro протягом червня, а після здачі іспитів придбають будь-смартфон компанії з топових серій S або A.

Як повідомляв УНІАН, оновлення iOS "вбило" екрани деяких iPhone 8.