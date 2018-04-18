За хлібом з «вітерцем»: голландська компанія PAL-V випустила літаючий автомобіль (відео)

10:00, 18 квітня 2018
Наука та IT
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Максимальна швидкість на дорозі досягає 160 км/год, а в повітрі - 180 км/год. Повного бака машині вистачає на 450 км шляху на землі і майже 500 км в повітрі.

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Виробник планує доставку перших автомобілів замовникам в 2019 році.

За умовами договору клієнти повинні пройти курс навчання в льотній школі PAL-V.

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Теги: #літак#техніка#автомобіль