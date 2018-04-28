Стало відомо, скільки співробітники Google заробляють в середньому в рік

Рівень зарплати робить Alphabet четвертою за величиною індексу S&P 500 за виплатами.

Корпорація Alphabet розкрила, що в середньому співробітники компанії заробляють $197 тис. в рік.

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Це робить Alphabet четвертою за величиною індексу S&P 500 за виплатами. На першому місці знаходиться біотехнологічна компанія Incyte Corp., в якій співробітники заробляють $253 тис. в рік. Слідом йде Facebook з $240 тис., замикає трійку фармацевтична компанія Vertex Pharmaceuticals - $211 тис.

Зарплатна війна в двох найбільших технологічних компаніях Alphabet і Facebook є ознакою війни талантів у Кремнієвій долині, де талановиті інженери знаходяться в обмеженій кількості, передає kommersant.ru. Facebook і Google по зарплаті затьмарюють ще одного технологічного гіганта в цій категорії - Amazon, де середній працівник отримує «всього» $28,4 тис. Однак це може бути пов'язано з тим, що більшість з приблизно півмільйона співробітників Amazon розвантажують вантажівки, приводять в дію вилкові навантажувачі і доставляють замовлення - всі вони отримують приблизно ту ж платню, що і робітники на складах інших роздрібних компаній.