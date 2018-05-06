Космічний корабель SpaceX доставив на Землю зразки наукових досліджень з МКС
Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся в суботу на Землю з Міжнародної космічної станції (МКС), доставивши з орбітального комплексу близько 1,8 тонни вантажів.
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Успішне приводнення корабля було підтверджено у Twitter компанії SpaceX.
Використаний цього разу Dragon був запущений до МКС 2 квітня і пристикувався до орбітального комплексу 4 квітня. Він доставив на борт станції вантаж масою 2,6 тонни, включаючи продовольство і матеріали для наукових експериментів.
Це була вже чотирнадцята за рахунком місія з відправлення запасів і обладнання на МКС, здійснювана за допомогою Dragon.
Раніше повідомлялось, що американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на орбіту апарат NASA для пошуку потенційно придатних для життя планет.