Космічний корабель SpaceX доставив на Землю зразки наукових досліджень з МКС

Це була вже чотирнадцята за рахунком місія з відправлення запасів і обладнання на МКС, здійснювана за допомогою Dragon.

Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся в суботу на Землю з Міжнародної космічної станції (МКС), доставивши з орбітального комплексу близько 1,8 тонни вантажів.

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Успішне приводнення корабля було підтверджено у Twitter компанії SpaceX.

Використаний цього разу Dragon був запущений до МКС 2 квітня і пристикувався до орбітального комплексу 4 квітня. Він доставив на борт станції вантаж масою 2,6 тонни, включаючи продовольство і матеріали для наукових експериментів.

Це була вже чотирнадцята за рахунком місія з відправлення запасів і обладнання на МКС, здійснювана за допомогою Dragon.

Раніше повідомлялось, що американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на орбіту апарат NASA для пошуку потенційно придатних для життя планет.