Nokia представила схожий на iPad планшет N1 (фото)

Опис пристрою сьогодні з'явився на офіційному сайті компанії. Nokia N1 став першим мобільним гаджетом фінської компанії з моменту покупки Microsoft її підрозділу, який займався розробкою мобільних телефонів, передає ТСН.uа.

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У повідомленні говориться, що планшет багато в чому копіює зовнішній вигляд і характеристики iPad mini від Apple, проте при цьому працює на операційній системі Android. Як і iPad mini 3, планшет N1 отримав дисплей діагоналлю 7,9 дюйма з роздільною здатністю 2048 на 1536 пікселів. Товщина пристрою становить 6,9 мм, а вага - 318 гр. Гаджет працює на процесорі Intel Atom Z3580, має 32 гігабайти основної і 2 гігабайти оперативної пам'яті. 8-мегапіксельна камера на задній панелі доповнюється 5-мегапіксельною передньою камерою.