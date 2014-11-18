Nokia представила схожий на iPad планшет N1 (фото)
Компанія Nokia вперше під своїм брендом представила планшет, який отримав назву N1.
Опис пристрою сьогодні з'явився на офіційному сайті компанії. Nokia N1 став першим мобільним гаджетом фінської компанії з моменту покупки Microsoft її підрозділу, який займався розробкою мобільних телефонів, передає ТСН.uа.
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У повідомленні говориться, що планшет багато в чому копіює зовнішній вигляд і характеристики iPad mini від Apple, проте при цьому працює на операційній системі Android. Як і iPad mini 3, планшет N1 отримав дисплей діагоналлю 7,9 дюйма з роздільною здатністю 2048 на 1536 пікселів. Товщина пристрою становить 6,9 мм, а вага - 318 гр. Гаджет працює на процесорі Intel Atom Z3580, має 32 гігабайти основної і 2 гігабайти оперативної пам'яті. 8-мегапіксельна камера на задній панелі доповнюється 5-мегапіксельною передньою камерою.