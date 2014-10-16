Apple представила Air iPad 2, iPad Mini 3 і новий iMac (цифри та характеристики)

Apple iPad Air 2

Екран Apple iPad Air 2 заламіновано, він «блікує» на 56% менше, ніж колишні iPad, так що використання в умовах яскравого освітлення стане набагато більш приємним, повідомляє yablyk.com.

Корпус Air 2 став тоншим, тепер його товщина - 6,1 мм. Apple називається свій планшет найтоншим у світі.

Планшет отримав процесор А8Х (поліпшена версія чіпа А8, що застосовується в iPhone 6 / 6 Plus). Віце-президент Apple Філ Шиллер відзначає, що новинка працює на 40% швидше, при цьому час роботи залишилося незмінним (10 годин). З'явився в Air iPad 2 і співпроцесор M8.

Камера нового планшета тепер має роздільну здатність в 8МП (як і у iPhone 6). Апертура нової камери - f/2.4, розмір пікселя - 1.12 мікрона, можливий запис відео в 1080 р. Доступна зйомка панорам розміром до 43 МП, є режим зйомки Burst Mode, інтервальна зйомка, slo-mo. Додаткова камера отримала новий сенсор з більшою апертурою (f/2.2).

Найпомітніше зовні нововведення - поява сканера відбитків пальців Touch ID. Технологія зарекомендувала себе в iPhone 5s і iPhone 6. За допомогою Touch ID власники iPad Air 2 зможуть розплачуватися за вбудовані покупки у додатках і в онлайн-магазинах (оплата в звичайних магазинах неможлива).

Планшет пропонується з трьома об'ємами вбудованої пам'яті - 16, 64 і 128 ГБ (від версії з 32 ГБ ROM Apple відмовилася).

Ціни на Air iPad 2 в США починаються з $629 за 16-гігабайтну версію. Попередні замовлення на планшет можна буде залишати починаючи з 17 жовтня (тобто, вже завтра). Поставки розпочнуться вже наступного тижня.

iPad mini 3

iPad mini 3 Apple представила всього за кілька хвилин. Планшет отримав нову камеру з більш низькою роздільною здатністю 5 МП. Як у Air 2, тут більш потужна MIMO антена Wi-Fi - mini 3 буде працювати з бездротовими мережами ще швидше. Ціни на новий планшет в США починаються від $399, з модулем 4G - від $529.

Новий iMac з дисплеєм Retina

27-дюймова модель Apple отримала Retina-дисплей з роздільною здатністю 5 120 х 2 880 пікселів (5K). Показник ppi (щільність пікселей на дюйм) тепер дорівнює 218 одиницям - для порівняння, в актуальних 15-дюймових MacBook Pro з дисплеєм Retina це 220 ppi. Тут 14,7 мільйона пікселів, у 7 разів більше, ніж на HD-телевізорі та на 67% більше, ніж на 4К-дисплеї, за даними yablyk.com.

Товщина корпусу нового iMac складає всього 5 мм

Новий iMac працює на процесорах Intel (3,5-гігагерцовий i5 або 4-гігагерцовий i7) і графічному процесорі Radeon R9. Тепер у стандартну комплектацію входять новий порт Thunderbolt 2, Fusion Drive на 1 терабайт і 8 ГБ оперативної пам'яті.

Базова конфігурація iMac з дисплеєм Retina оцінена в $2 499. Користувачі також можуть придбати старі iMac, ціни на них починаються від $1 099 за 21-дюймову модель і від $1 799 за версію з 27-дюймовим екраном.